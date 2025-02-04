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ДомойМоскваВ Музее Победы представили выставку о героях прошлого и настоящего

В Музее Победы представили выставку о героях прошлого и настоящего

editor
By editor
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имена героев в музее победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы состоялось открытие выставки «Равнение на героев». Временная экспозиция посвящена героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В выставку войдут предметы из коллекций школьных музеев России и Беларуси.

«Партнеры программы «Школьный музей Победы» подготовили выставочный проект о героях прошлых лет и наших дней: летчиках, моряках, пехотинцах, танкистах, артиллеристах. Гости узнают истории защитников Москвы, Тулы, Сталинграда, освободителей Орловщины и белорусской земли, а также о судьбах бойцов специальной военной операции», – отметила директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Посетители увидят предметы обмундирования, личные вещи, фронтовые письма участников Великой Отечественной войны. На выставке будут представлены фуражка, подшлемник, боевая схема моряка Днепровской военной флотилии, участника освобождения Светлогорского района Беларуси Сергея Петровича Хватова, раритеты командира отряда разведки сержанта Ивана Ананьевича Амелина, летчика 171-го истребительского авиаполка Николая Яковлевича Столярова. Дополнят экспозицию реликвии с мест сражений, найденные в поисковых экспедициях военно-патриотическим клубом «Ратник», с которым сотрудничает московская школа № 2006.

Продолжением выставки станет раздел, посвященный современным военным событиям. Посетителям расскажут о бойцах 1429-го гвардейского мотострелкового полка, который был сформирован из жителей Москвы, Московской и Тульской областей и с ноября 2022 года выполняет боевые задачи в ходе СВО на Запорожском направлении. Гостям покажут шевроны подразделений, боевой листок, фотокартины мобилизованного бойца с позывным «Кино», личные вещи командира батальона с позывным «Волк» и др.

Выставка подготовлена партнерами Музея Победы, участниками программы «Школьный музей Победы» – музеями школы № 2006 г. Москвы, Бунинской школы Орловской области, гимназии г. Светлогорска Республики Беларусь.

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