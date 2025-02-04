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Выставка к 80-летию Ялтинской конференции открылась в Музее Победы

editor
By editor
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Аппарат полевой телефонный ТАИ-43. 1945 г. ЦМВОВ-ОФ-98504-1.-ПИ-730. Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы
Аппарат полевой телефонный ТАИ-43. 1945 г. ЦМВОВ-ОФ-98504-1.-ПИ-730. Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы

В Музее Победы состоялось открытие выставки «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства». Временная экспозиция подготовлена к 80-й годовщине встречи руководителей трёх союзных держав: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, проходившей с 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте и определившей основные принципы послевоенного устройства мира.

«На второй международной конференции руководители стран антигитлеровской коалиции подписали правовые и межгосударственные документы — Декларацию об освобождённой Европе, акты о создании международной и правовой Организации Объединенных Наций. Принципы, заложенные в основу этих документов и межгосударственных отношений, работают и функционируют и сегодня в XXI веке. На трёхсторонних переговорах лидеры СССР, США и Великобритании решили вопросы послевоенного устройства побежденной Германии. Делегациями было утверждено, что война имеет главной целью уничтожение германского нацизма и освобождение народов Европы от оккупации. Нынешние границы стран Европы, в том числе и границы послевоенной Польской Республики, за счёт территорий Германии, также были оговорены во время работы этой конференции. Стороны договорились и об условиях начала боевых действий Советского Союза против милитаристской Японии», – отметили в Музее Победы.

Выставка создана Музеем Победы при участии Государственного исторического музея, с привлечением материалов ведущих архивов России. Всего в нее вошли более 150 подлинных экспонатов: документы, карты и схемы, военная форма и одежда дипломатического корпуса МИД СССР, награды, листовки, плакаты, печатные издания, оружие, инструменты и приборы Красной армии и флота, скульптуры и графика.

Разделы выставочного проекта всесторонне отражают работу и итоги Ялтинской конференции, а также обширный круг мероприятий по подготовке и обеспечению безопасности её участников. Посетители узнают о том, как было выбрано место проведения конференции, о совместной подготовительной работе спецслужб и подразделений Черноморского флота, о посещении Севастополя английской делегацией во главе с Черчиллем, об освещении итогов Ялтинской конференции в прессе и многом другом.

Посетители смогут ознакомиться с коммюнике и протоколами работы Крымской конференции, фрагментами кинохроники. В витринах представлены подлинные личные вещи Иосифа Сталина, Андрея Громыко, Николая Кузнецова и других участников конференции. Гости музея увидят уникальные фотографии, запечатлевшие хронологию работы конференции и личных встреч «большой тройки».

Отдельный раздел выставки рассказывает о роли подразделений Черноморского флота в подготовке и обеспечении безопасности перелётов участников Крымской конференции, об обширных дружеских встречах моряков-союзников. Впервые широкой аудитории будут представлены рассекреченные документы – отчеты, акты, планы полетов, планы мероприятий по встрече и сопровождению гостей.

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