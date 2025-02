Вячеслав Макаров повторил два легендарных номера с Евровидения

На этой неделе в эфир на федеральных телеканалах вышли новые выпуски шоу «Маска» и «Один в Один» с участием популярного телеведущего, певца и музыканта Вячеслава Макарова.

В рамках проектов Вячеслав повторил два легендарных номера Димы Билана и Сергея Лазарева с Популярного Европейского Международного Музыкального Конкурса.

«Не знаю, как это произошло! За одну неделю исполнил две легендарные песни: «Believe» и «You Are The Only One». Невероятно волнительно было исполнять эти песни перед оригинальными исполнителями и победителями шоу «Маска», — написал Вячеслав в своих социальных сетях.

В пятницу Макаров блистал на сцене музыкального шоу «Один в Один» с песней «You Are The Only One». Именно с этим треком Лазарев победил в зрительском голосовании на «Евровидении» в 2016 году. Вячеслав повторил концепцию всем известного номера в рамках проекта и после подведения итогов — занял первое место в турнирной таблице шоу, опередив всех участников на несколько десятков баллов.

Сам Сергей Лазарев стал приглашенным членом жюри в этом выпуске шоу:

«Мне было очень приятно! Что-то было похоже, что-то нет. Я видел, как ты волновался, но ощущения крутые. Спасибо тебе за них!», — прокомментировал выступление Сергей.

А уже через день, в воскресенье, Вячеслав Макаров повторил еще одно легендарное выступление — победный номер Димы Билана с песней «Believe». Артист открыл своим номером специальный выпуск шоу «Маска» — «БиланоВидение». В жюри — Дима Билан.

«Слава, какие ты придумал новые музыкальные партии в этой музыке! Это было круто!», — похвалил Вячеслава победитель международного конкурса Дима Билан.

Макаров продолжает покорять все главные сцены страны не только как ведущий, но и как музыкант. Артист активно развивает свою сольную карьеру, дает сольные концерты. Его треки играют на радио, а уже через неделю у него выходит EP-альбом «Не отпущу тебя».