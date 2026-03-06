В Музее Победы прошла лекция о первых сражениях Великой Отечественной

В Музее Победы стартовал «Открытый лекторий» в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы». Слушателями первого занятия стали студенты, кадеты, юнармейцы, а также те, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что о событиях тех лет рассказывают признанные эксперты – военные историки и исследователи», — подчеркнул ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов.

Первая лекция — «Июньский гром» — была посвящена драме приграничных сражений Великой Отечественной войны.

«В этом году будет 85 лет с начала Великой Отечественной войны, и сегодня мы поговорим об этом трагичном, но героическом периоде, когда войска Западного фронта приняли на себя удар врага и сорвали планы на легкую победу», — отметил ведущий научный сотрудник Института военной истории, кандидат исторических наук Валерий Маковский. Спикер рассказал о боях на границе, руководстве советскими войсками, планах сторон, а также героизме красноармейцев.

«Белорусскому военному округу отводилась особая роль по прикрытию государственной границы, потому что они составляли первый стратегический эшелон наших войск. Они должны были прикрыть развертывание и сосредоточение главных сил армии, которые должны были развернуться, подойти и только потом выполнить основную задачу по разгрому противника», — поделился историк.

Всего в рамках подготовки к «Диктанту Победы» в музее на Поклонной горе состоятся семь бесплатных исторических лекций. Каждую неделю слушателей ждут занятия о важнейших военных операциях 1941 года.

Проект реализуют организационный комитет «Наша Победа», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Рособрнадзора, Россотрудничества, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского Союза ветеранов.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.