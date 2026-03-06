Грандиозный успех российских фильмов на Фестивале в Таиланде

На острове Пхукет завершился Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие проходило в рамках флагманского Международного проекта Правительства Российской Федерации и Минкультуры России «Русские сезоны», который реализуется в Королевстве Таиланд в 2026 году.

Жители и гости острова смогли познакомиться с новинками российского кинематографа – работами ведущих режиссеров, и пообщаться лично с представителями творческой делегации. Киноленты самых разных жанров: от военной ленты и фантастической драмы до семейной анимации оставили неизгладимый след в сердцах таиландской аудитории.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова подчеркнула: «Таиланд вновь встретил российское кино с большим интересом! Несмотря на разные особенности культур, базовые ценности между нашими народами едины: семья, традиции, уважение, вера в добро. Наши фильмы рассказали об этом простым и доступным языком. Фестиваль российского кино в Таиланде прошел уже в четвертый раз – это стало ярким доказательством того, что хороший кинематограф не знает границ».

Полные залы зрителей встречали каждый кинопоказ: фильм открытия — спортивная драма «Первый на Олимпе» (2025, реж. Артём Михалков), военная картина «Август» (2025, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев), фантастическая драма «Авиатор» (2025, реж. Егор Михалков-Кончаловский), семейная комедия «Чебурашка 2» (2026, реж. Дмитрий Дьяченко), экранизация знаменитой сказки «Буратино» (2025, реж. Игорь Волошин), увлекательный мультфильм «Финник 2» (2025, реж. Денис Чернов).

Одним из ярких событий мероприятия стала выставка Бахрушинского музея, организованная в рамках совместного с РОСКИНО международного проекта «Кино | Театр». Экспозиция, вдохновленная вошедшим в программу Фестиваля военным фильмом «Август», продемонстрировала традицию преемственности в сфере искусства и представила фотографии членов знаменитых актерских кино- и театральных династий. Открыла выставку генеральный директор музея Кристина Трубинова.