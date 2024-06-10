«Таврида» в Москве: театр, музыка, уличное искусство и танцы

Первый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» в Москве завершился ярким шоу «Билет на Тавриду» и выступлением певицы Mary Gu. Свои результаты в рамках шоу продемонстрировали участники арт-школ: стрит-арта, хореографии, театра кукол, уличного театра и современной музыки. В рамках Международный выставки-форума «Россия» в заезде приняло участие 344 участника из 54 регионов России и Узбекистана на ВДНХ. Участники заезда «Таврида.АРТ — только в России» получили удостоверение о повышении квалификации от Театрального училища им. Б. Щукина, создали арт-объекты в индустриальном стиле, посетили открытые театральные постановки, записали 50 новых треков, приняли участие в танцевальном и музыкальных кастингах.

Впервые за 10 лет существования арт-кластера образовательный заезд «Тавриды» прошел за пределами Крыма — в Москве. Особенность заезда — открытые форматы для посетителей выставки «Россия». Со 2 по 8 июня провели 10 спектаклей от уличных театров «Трикстер», «Пластилиновый дождь», «Эскизы в пространстве», «Петровский деревенский театр», открытые лекции по стрит-арту и музыкальной индустрии, танцевальный баттл, музыкальный квартирник, встречу-дискуссию с молодыми исполнителями: группой 5УТРА, Женей Трофимовым и ZAPOLYA. Состоялся открытый флешмоб в честь 225-летия Александра Пушкина и цирковое шествие «Искусство цирка».

Во время заезда для музыкальных исполнителей и танцоров на ВДНХ состоялись кастинги в творческую команду Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Параллельно участники прошли отбор в третий сезон музыкального шоу «Залетай в тренды». Из 160 участников танцевального кастинга 40 человек получило приглашение в балет «Таврида.АРТ». Участие в музыкальных кастингах приняло более 150 человек. Победителей ждет выступление со звездами шоу-бизнеса и резидентами арт-кластера «Таврида». Результаты музыкальных кастингов будут известны позднее.

Участники арт-школы театра кукол работали над сценическим дыханием и движением, углубились в мышление кукольника и тонкости режиссуры, посетили дискуссии о философии современного театра, а также кукольные постановки театральных коллективов. По итогам артисты получили удостоверение о повышении квалификации от Театрального училища им. Б. Щукина. Также они презентовали свои идеи на питчинге Большого детского фестиваля.

Молодые артисты и режиссеры арт-школы уличного театра обменялись опытом и обсудили нюансы профессиональной деятельности по следующим направлениям: оснащение уличной сцены, работа с райдером, работа с маской и реквизитом, защита авторских прав, подача заявок и участие в уличных фестивалях. Участники получили удостоверение о повышении квалификации от Театрального училища им. Б. Щукина. Также они презентовали свои идеи на питчинге Большого детского фестиваля.

Евгений Павлов, создатель первого в Крыму уличного театра, поделился своими впечатлениями и рассказал, как будет использовать полученные знания в работе:

«Новые знания и навыки в режиссуре значительно повлияли на улучшение концепций спектаклей, над которыми в данный момент я работаю вместе с командой. Мы также укрепили профессиональные связи с коллегами из других театров, что безусловно способствует развитию дружбы между артистами из разных регионов. Для меня знания и умения, которые я приобрел во время обучения, — возможность улучшить текущую работу в театре, чтобы в будущем создавать программы в других городах. Было полезно получить честную обратную связь от экспертов, которая помогает совершенствоваться и развиваться профессионально».

Для участников арт-школы и гостей ВДНХ выступили театральные коллективы из разных регионов России.

Художники граффити, муралов, каллиграфии в арт-школе стрит-арта посетили мастер-классы и творческие лекции о том, как правильно развиваться в искусстве и не бояться рассказывать о своем творчестве. Итоговой работой участников арт-школы стало создании 15 арт-объектов в индустриальном стиле, которые будут привезены на площадку арт-кластера «Таврида» и станут украшением Фестиваль уличного искусства в Судаке этой осенью. После завершения образовательного заезда лучшие участники пройдут отбор в Молодежное творческое сообщество изобразительного искусства.

Регина Яфасова, куратор арт-школы стрит-арта и организатор Всероссийского фестиваля уличного искусства 33ZAGFEST, рассказала о развитии современного творческого сообщества:

«На «Тавриде» люди «делают творчество» и вдохновляют на это других. Наша цель — показать, что современное уличное искусство востребовано, оно помогает менять целые города и регионы, создает новое поколение уличных художников, которым интересно украшать, а не разрушать».

В арт-школе современной музыки музыканты, авторы-исполнители, продюсеры, композиторы и аранжировщики провели более 60 часов в студии звукозаписи и записали 50 треков. Хиты участников прозвучали на закрытии заезда «Таврида.АРТ — только в России», а лучшие из них будут выпущены на музыкальном лейбле «Таврида.АРТ» и представлены в рамках программы Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Крыму.

Хореографы и танцоры из арт-школы хореографии посетили 17 мастер-классов по различным танцевальным направлениям и прослушали 2 лекции от ведущих специалистов танцевальной индустрии. Образовательные форматы арт-школы проходили в павильонах и на открытых площадках ВДНХ, а также в залах РАНХиГС и Боярских палатах.

По итогам арт-школы лучшие участники выступили на закрытии образовательного заезда «Тавриды» на ВДНХ. Одна из них — Дарья Кудрявцева — рассказала о возможностях «Тавриды» и своих впечатлениях:

«На «Тавриде» открываются уникальные возможности для самовыражения. Участие в арт-школе хореографии — колоссальный опыт, вызов и стимул. Еще мне удалось принять участие в кастинге и благодаря тщательной подготовке, произвести впечатление на жюри и зрителей».

В рамках программы заезда состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи. Участники посетили индивидуальные консультации и лекции от экспертов-наставников Росмолодёжь.Гранты Дмитрия Ногтева, Светланы Астаховой и Евгения Найдёнова, где узнали о возможностях грантовой поддержки и получили практические инструменты социального проектирования. По его итогам 1 940 000 рублей на реализацию своих идей получили 3 победителя из Республики Карелия, Псковской области и Республики Бурятия.