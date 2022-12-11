В «Музее Победы» состоялась премьера документально-публицистического фильма «Курсанты Кремля»

8 декабря 2022 года в кинозале «Музея Победы» прошла премьера документально-публицистического фильма «Курсанты Кремля», посвященного становлению и истории Московского высшего общевойскового командного училища, которому в этом году исполняется 105 лет.

Зрители увидели и современные будни курсантов училища: занятия по теории военного дела, тренировки на новейших тренажерах, в том числе с использованием виртуальной реальности, и захватывающие кадры подготовки на полигонах с применением новейших образцов техники и вооружений.

Фильм представили Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Игорь Николаевич Сиваков, Начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Роман Александрович Бинюков, продюсер фильма Олег Яньков, режиссер Фёдор Петрухин.

Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Игорь Николаевич Сиваков:

– Мне бы хотелось от лица Главнокомандующего Сухопутными войсками, Военного совета поблагодарить Фёдора Фёдоровича Петрухина, тех, кто принимал участие в съемках фильма, организаторов показа. Большое им спасибо за их работу, она очень важна, чтобы поддержать тех ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи, кто воспитывается в училище и наше молодое поколение.

Начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Роман Александрович Бинюков:

– На мой взгляд, для чего нужны такие фильмы: ветераны нашего училища уронят слезу, у выпускников и курсантов – зажмет сердце, но самое главное – мальчишки посмотрят этот фильм и выберут для себя эту стезю, служение своему отечеству. Я больше, чем уверен, что уже на следующий год к нам придут поступать те, кто посмотрел эту картину. А историческое прошлое нашего легендарного вуза позволяет нам говорить о том, что мы учим побеждать.

Продюсер Олег Яньков:

– Я хотел бы выразить огромную благодарность за помощь, которую нам оказало училище в этом нелегком многомесячном съемочном процессе. Начали мы 9 марта и сегодня представляем наш документально-публицистический фильм. Мы попытались 105 лет вложить в 54 минуты. Как это получилось – вы сейчас увидите. Приятного просмотра.

Режиссер Фёдор Петрухин:

– Олег Яньков – выпускник училища, и однажды ему пришла в голову идея снять фильм о своей альма-матер. Мы вместе работали над сценарно-постановочным планом, поскольку я не знаю некоторых нюансов военной подготовки в общевойсковом училище. А сейчас мы представляем нашу работу на ваш суд. У меня была замечательная съемочная группа, которой я сейчас выражаю свою благодарность.

Московское высшее общевойсковое командное училище стало на несколько лет домом и школой жизни для многих военных и политических деятелей России, которые пришли на премьеру посмотреть фильм и поздравить училище с юбилеем.

Фильм был создан благодаря тесному взаимодействию с Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации и Главным командованием Сухопутных войск.

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