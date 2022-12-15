Сериал «Плакать нельзя» вышел на онлайн-платформах

Сериал «Плакать нельзя» режиссера Натальи Назаровой о русской эмигрантке в Скандинавии, у которой социальные службы отбирают ребенка, доступен для просмотра на онлайн-платформах: Кинопоиск, Okko, Иви, Wink, Premier. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Четырехсерийный проект стал расширенной версией полнометражной картины. По сюжету, основанном на реальных историях, русская эмигрантка в Скандинавии отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она оказывается в тупике: по законам новой ювенальной юстиции ее сын является собственностью государства. В главных ролях – Светлана Чуйкина и Иван Янковский.

По словам Натальи Назаровой, это фильм об абсолютных ценностях.

«В последнее время часто говорят о том, что абсолютных ценностей нет, что все относительно, зависит от разницы культур, менталитетов и так далее. Однако это ложь - абсолютные ценности есть и никакая политика, идеология не в силах их отменить», – отметила она.

Полнометражная картина уже успела получить ряд наград на фестивалях: «Лучший режиссер» режиссеру Наталье Назаровой на международном фестивале «Амурская Осень», фильм открытия и «Лучшая женская роль» Светлане Чуйкиной на Международном Минском кинофестивале «Листапад», «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» на фестивале «Липецкий выбор», «Лучшая женская роль» на Международном кинофестивале в Мурманске, «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» на Международном фестивале «Золотой ворон» в Анадырь, ряд других наград. Картина стала фильмом открытия на международных фестивалях «Западные ворота» в Пскове, «Евразийский мост» в Ялте.

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