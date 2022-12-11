В МОСКВЕ ПРОХОДИТ КИНОФЕСТИВАЛЬ «СТАЛКЕР»

До 15 декабря 2022 года в Москве проходит XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».
«Сталкер» – единственный в России смотр фильмов, направленный на поощрение кинематографистов, создающих киноленты о правах человека. Название продиктовано вечными общечеловеческими ценностями, которые проповедовал в одноименном фильме кинорежиссер Андрей Тарковский, – милосердие и любовь к ближнему, личная ответственность человека перед обществом. Кинофестиваль подводит итоги кинематографического года, показывая лучшие фильмы о правах человека.
На кинофестивале будет показано 63 фильма. В конкурсной программе – 58 картин, из них: 15 полнометражных, 16 короткометражных игровых, 16 документальных и 11 анимационных. В информационной программе представлено 5 документальных фильмов.
10 декабря, в день принятия ООН «Всеобщей Декларации прав человека», фестиваль открылся фильмом Петра Тодоровского «Здоровый человек». Церемония награждения победителей кинофестиваля «Сталкер» пройдет 15 декабря в 19 часов. Завершит киносмотр премьера художественного фильма «Накануне», режиссер Алиса Ерохина.
Все фестивальные мероприятия будут проходить в Центральном Доме кинематографистов (ул. Васильевская, 13).
Организаторы фестиваля – Гильдия кинорежиссеров России при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации.
На все фестивальные показы вход свободный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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