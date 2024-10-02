OPUS UNIVERSUM открыл восьмой концертный сезон в День музыки

1 октября в Московском Международном Доме Музыки состоялась сольная программа пианистки Елены Тарасовой, ставшая началом восьмого концертного сезона музыкального проекта OPUS UNIVERSUM. Проект OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Данный проект – это диалог со слушателем о философии жизни, красоте души, силе человеческого духа, силе и хрупкости человеческих чувств; о философии искусства, его постижении и осмыслении; о профессии, которая является образом жизни, мировоззрением, мировосприятием; о диалоге вне времени и пространства, который ведется между композитором и исполнителем; о понимании роли академического музыканта; о роли зрителя в концертном зале и его участии в создании интерпретации.

Концертные программы Елены Тарасовой в Доме музыки в День музыки уже стали ежегодной традицией. Были и монографические программы, посвященные юбилеям композиторов, и программы-параллели, подчеркивающие взаимосвязь культур; говорили и о музыкальном мироздании – и ключах к пониманию этого мироздания, и для воплощения этой идеи был выбран формат музыкального марафона в трех отделениях, который позволил представить тенденции основных эпох, а также направлений, менее продолжительных во времени, однако не менее важных и значимых. В этом году Елена предложила программу-символ профессионального становления музыканта-исполнителя, составленную из концертных этюдов высшего исполнительского мастерства.

Слово «этюд» знакомо многим с детства – ведь небольшие сочинения, помогающие в освоении и оттачивании приемов и видов техники, обязательно входят в программу музыкального обучения; они воспитывают необходимые технические основы, которые позволяют пианисту в дальнейшем перейти от вспомогательного этюда к художественной пьесе с аналогичным названием – а значит, вступить на бесконечный путь к вершинам исполнительского мастерства, где понятие «этюд» содержит иной, совсем не вспомогательный, смысл. Концертные этюды Фридерика Шопена, Ференца Листа и Сергея Рахманинова – это вершины исполнительского мастерства, исполнение которых невозможно без большой технической оснащенности музыканта, она необходима для воплощения высокой художественной задачи. Именно эти композиторы составляют основу виртуозного фортепианного репертуара – и именно они стали центром программы-символа.

В рамках второго отделения зрителям был представлен документальный фильм Студии Ивана Старостина, созданный к Международному Дню Музыки. «OPUS UNIVERSUM. Интервью на фоне концерта» – это фильм-посвящение красоте классической музыки, бесконечной в постижении; фильм-размышление о роли классической музыки в жизни человека, о философии творческого пути, общении со зрителем через искусство. В съемках приняли участие артисты проекта OPUS UNIVERSUM Мирослава Фльорчак, Анна Янчишина, Елена Корженевич, Сергей Полтавский, Сергей Суворов, Алексей Кудряшов, Валерия Прокушева, Наталья Даль, художественный руководитель проекта Елена Тарасова. В Зале Шнитке была представлена киноверсия фильма; полная версия документальной ленты Студии Ивана Старостина доступна на видеоплатформах.

За программой-символом в расписании сезона OPUS UNIVERSUM следуют программы-посвящения. В октябре, в Галерее искусств Зураба Церетели Мирослава Фльорчак (сопрано) и Дмитрий Трофимов (фортепиано) представляют музыкальное приношение к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина; в программе концерта – вокальные и фортепианные сочинения М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Н. Метнера, вдохновленные стихами великого поэта. Далее, в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» – программа, приуроченная к Перекрестному Году культуры России и Китая, программа-диалог о красоте, гармонии, духовной силе, мудрости и величии искусства; Екатерина Мишина (сопрано) и Тинхун Ляо (фортепиано; Китай) представят сочинения П. Чайковского, С. Рахманинова, и познакомят аудиторию с музыкальным наследием композиторов Китая Ваньхуа Чу, Чжоу И, Ван Лун, Хуан Цзы.

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Доме-музее Марины Цветаевой состоится творческий вечер актера и режиссера Александра Лимина – вечер-посвящение Артиста своим наставникам. Жизнь подарила Александру множество добрых и мудрых встреч. В рамках творческого вечера «Об учителях в искусстве» Александр будет говорить о Василии Семеновиче Лановом, бесконечно дорогом учителе, которому в этом году исполнилось бы 90 лет; расскажет об истинах, воспринятых в классах своих наставников и в работе с непревзойденными мастерами Олегом Павловичем Табаковым, Римасом Туминасом, Анатолием Шульевым, Владимиром Машковым, Аллой Сигаловой, Евгением Писаревым и многими другими.

В планах, в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск) – программа-посвящение Году семьи. Мирослава Фльорчак (сопрано) и Дмитрий Трофимов (фортепиано) обращаются к музыке, созданной о детях и для детей. В программе – сочинения М. Мусоргского и П. Чайковского.

В Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область) Елена Тарасова представит сольную фортепианную программу «Диалоги» (И.С. Бах, В.А. Моцарт, Ф. Шопен, П. Чайковский, Ф. Пуленк, А. Пярт); днем позже, – органная программа-диалог в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск), играет и рассказывает Олеся Кравченко; встреча посвящена И.С. Баху и Ф. Мендельсону.

И в конце ноября – камерная программа «2024: 300. 200.100.1», отмечающая юбилеи сочинений – 300-летие опуса Ж.-Ф. Рамо, 200-летие шедевра Ф. Шуберта, 100-летие редкого для российских программ произведения Э. Блоха, а также представляющая московскую премьеру сочинения, созданного композитором и пианистом А. Микитой три месяца назад – сочинения, только начинающего историю своего существования в сокровищнице музыкального искусства. Концерт состоится в Усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской; на сцену в этот вечер выходят Анна Янчишина (скрипка), Сергей Полтавский (альт) и Елена Тарасова (фортепиано). Концертную программу дополнит показ видеопроекта Студии Ивана Старостина.

Восьмой концертный сезон OPUS UNIVERSUM завершается в декабря в Московском Международном Доме музыки. В этот день в Зале Шнитке артисты проекта Александр Лимин (художественное слово), Елена Корженевич (скрипка), Алина Батыгина (скрипка), Данила Попов (виолончель), Валерия Прокушева (фортепиано) и Елена Тарасова (фортепиано) представят масштабную монографию к 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке. Охватывая большой спектр тем творчества Альфреда Гарриевича, центральной линией концертной программы артисты оставляют красоту – чистую, пронзительную, хрупкую, способную выстоять в столкновении с пошлостью и злом и не потерять свой свет. Рассказывать ли о концепции программы? Скажем лишь то, что, возможно, это одна из самых многоплановых и пронзительных концепций этого концертного сезона.

Фото – Денис РЫЛОВ