В Музее русского быта ПО СУСЕКАМ открылась выставка «Красная нить».

А почему красная? А потому что красивая! И орнамент на Русском Севере почти всегда делали красной нитью. Красной нитью пролегло народное искусство в истории человечества. Оно преображает не только тяжелую жизнь крестьян, но и органично вписывается в дома зажиточных купцов.

С этой темой работают художники не одного поколения, опираясь на неё, как на фундамент. В этот раз, художники расскажут о ткачестве. Как создавалась одежда, полотенца и о составляющих ткацкого стана. Как простой механизм превращался в предмет искусства и как самая незначительная деталь, в комплексе, влияла на формирование вкуса.

На выставке представлены уникальные по своей форме и резьбе деревянные блоки, набилки, притужальники, бёрда и челноки.

И, конечно, производная процесса ткачества - северные полотенца с древней символикой и редкими орнаментами.

Где? г. Москва, Берсеневская набережная, д. 18-20-22, стр. 2, Подклетье Храма Николая Чудотворца на Берсеневке.

Выставка продлится до 16 апреля.

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