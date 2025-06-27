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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Первая в России персональная выставка живописи американского художника Лукаса Бонони

editor
By editor
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Below-the-Bouquet.-41х51см-Холст,-масло
Lukas Bononi. Below the Bouquet. Холст, масло, 41х51 см. Изображение предоставлено пресс-службой Арт-центра Exposed

Арт-центр Exposed представляет первую в России персональную выставку живописи американского художника Лукаса Бонони.

Лукас Бонони (Lucas Bononi) — американский художник, итальяно-аргентинского происхождения. Родился в Лос-Анджелесе в 1991 году. Художественное образование Лукас получил в Grand Central Atelier в Нью-Йорке (2017-2021), the Academy of Art University в СанФранциско (2012-2016) и в Институте Лоренцо де Медичи во Флоренции (2011-2012).

В 2018 году он занял 1-е место в ежегодном конкурсе Союза портретистов Америки, а в следующем году попал на обложку журнала American Art Collector. Среди недавних достижений в карьере — его участие в неделе Art Basel Week с арт-дилером Кайлом Гамильтоном, интервью CNBC, а также персональная выставка под названием «The Forest» в галерее Sugarlift в Челси, Нью-Йорк. Его работы можно увидеть в крупнейших музеях, галереях и изданиях по всему миру. Благодаря своему происхождению, Лукас свободно владеет английским, итальянским и испанским языками, а также базовым русским. В данное время он проживает в Нью-Йорке. На персональной выставке Лукаса Бонони «Природа света» будет представлена новая серия работ, в которых исследуются глубокие связи между человеческим обликом и миром природы. Вдохновленный натурализмом и экспрессионизмом, Бонони использует нетрадиционные для живописи инструменты, чтобы передать суть природы, деликатно создавая ткань ее неповторимой красоты с помощью тонких оттенков цвета и света. В работах Бонони раскрывается танец красоты и хаоса, фигуративности и абстракции, создавая диалог между человеком и природой.

«Выставка «Природа света» приглашает нас стать свидетелями взаимозависимости тела и природы, и переосмыслить наше место в живой, дышащей материи мира», — Лукас Бонони.

Выставка продлится с 27 июня до 19 июля 2025 года.

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