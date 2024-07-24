Аншлаг на Торжественном открытии Школы-фестиваля «Донбасский экспресс»

В Рахманиновском зале Консерватории имени П. И. Чайковского состоялся торжественный Концерт-открытие Школы-фестиваля Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». Этот незабываемый вечер собрал не только почётных гостей и участников проекта, но и всех желающих. Зал был полон!

Юные дарования, ставшие участниками проекта, черпали вдохновение из выступлений талантливых музыкантов, которые радовали зрителей на протяжении всего концерта. Многие из участников прибыли в столицу из Белгорода, ДНР, ЛНР и других регионов России. В скором времени лучшие из них смогут принятьучастие в итоговом концерте проекта, выступив на сцене Рахманиновского залаМосковской консерватории.

Ведущим концерта стал русскийпоэт Влад Маленко.

«Вот здесь есть какая-то… именно отцовская история, в неё ребята погружаются. А мы же все сейчас немножко сироты. Мы разделяем это сиротство страны, и мы не можем иначе, сердце не может не кровоточить», — Влад поблагодарил семью Лундстремов за колоссальную работу с талантливыми молодыми музыкантами.

«В этом зале находится более 100 талантливых детей из новых регионов России, Белгорода, Москвы и Подмосковья. У нас впереди 11 дней образовательного марафона, и для нас большая честь, что открытие нашего фестиваля, проходит именно в Рахманиновском зале Московской консерватории. Это альма-матер многих наших преподавателей и музыкантов», — отметил руководитель проекта Пётр Лундстрем.

В рамках Школы-фестиваля участников ждут индивидуальные мастер-классы, репетиции, концерты, лекции, встречи с именитыми гостями и не только. К примеру, каждый деньбудет начинатьсяс утренней зарядки. Вместе с ребятами из Донбасса на утреннюю пробежку вышли их сверстники из Белгорода, Москвы и других регионов России.

«Механизм отбора простейший — это сочетание профессионализма и интуиции. В первую очередь мы смотрим, умеет человек или не умеет играть на музыкальном инструменте. Огромное количество профессионалов производят пустоту, видимость. А видимость не безобидная вещь. Важно найти в человеке искру и подтянуть его профессионализм», —сказал художественный руководитель проекта Леонид Лундстрем о принципе отбора участников на проект.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.