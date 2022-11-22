Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт культуры» (МГИК) является крупнейшим вузом страны по подготовке специалистов в области культуры, искусств и креативных индустрий. Контингент обучающихся – свыше 5000 человек, более 2500 студентов поступили в институт из Московской области.
Стратегической задачей МГИКа является развитие Института как образовательного, научного и проектного учреждения культуры, флагмана в системе подготовки кадрового потенциала для регионов России, вносящего существенный вклад в креативную экономику.
Большинство студентов вуза проходят учебные и преддипломные практики в организациях культуры Подмосковья и по окончании обучения остаются работать в Московской области. Наша общая задача способствовать подготовке квалифицированных специалистов для сферы креативных индустрий для Подмосковья.
1 и 2 декабря 2022 года в МГИК состоится Всероссийский Образовательный форум режиссеров-постановщиков современных театрализованных представлений «Миссия режиссуры» (Форум).
Цель Форума – обсудить современное состояние и перспективы режиссерской профессии в России, организовать взаимодействие вузов культуры и организаций культуры для обновления федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования в целях формирования компетенций и навыков по подготовке студентов к режиссёрской профессии.
В качестве экспертов в работе Форума примут участие ведущие режиссеры-постановщики, продюсеры, художники-постановщики и другие специалисты в области креативных индустрий, а также представители Государственной Думы Российской Федерации органов государственной власти. Среди гостей Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, министр информационных и социальных коммуникаций Кетеван Швелидзе, народный артист России, диктор, телеведущий Владимир Березин, молодежный певец Бурито - Игорь Бурнышев, откроет Форум заслуженный артист России, заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы Российской Федерации Денис Майданов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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