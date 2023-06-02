В музее-заповеднике А.С. Пушкина пройдет традиционный Пушкинский фестиваль «Арт-пикник»

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3 июня в 12:00 в усадьбе Вязёмы историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина начнется традиционный Пушкинский фестиваль «Арт-пикник», посвященный дню рождения поэта.

арт-пикник - пушкинский фестиваль

В течение дня на территории усадебного парка будут работать тематические площадки:

  • «Что за прелесть эти сказки» – прогулки персонажей из сказок А.С. Пушкина с чтением отрывков из них;
  • «Потешкины забавы» – игры и забавы пушкинской поры, русские народные танцы;
  • «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» – создание граффити-художниками муралов на тему сказок А.С. Пушкина, мастер-класс по росписи сумок;
  • «Служенье муз не терпит суеты» – зона творчества для детей и взрослых, создание репродукций и размещение их на стенде для всеобщего обозрения и оценки;
  • «Чайная Арины Родионовны» – встреча с няней поэта и Котом Ученым, чтение сказок А.С. Пушкина, викторина для молодежи «Ах, обмануть меня не трудно».
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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