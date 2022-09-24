САНСАРА 2.0. Персональная выставка ZORIKTO в Москве

В сентябре Khankhalaev Gallery приглашает на обновленную экспозицию персональной выставки выдающегося современного российского художника Зорикто Доржиева.

Zorikto | «Сансара», 2019, холст, акрил, 138х240 см

На выставке «САНСАРА 2.0» представлены живопись, скульптура, digital-art и мини-фильм о художнике. Работы очень разные и по времени создания, и по технике исполнения, и по настроению, но смысловой центр экспозиции – огромное полотно «Сансара 2.0», которое галерея показывает впервые. С него можно начать осмотр выставки или прийти к нему, уже познакомившись со всеми остальными работами.

Работа «Сансара 2.0» 2022 года – это ремейк картины «Сансара» (холст, акрил, 138х240 см), которая в 2019 году была основой экспозиции Zorikto «Новая Степь» в спецпроекте Khankhalaev Gallery на 58-й Венецианской биеннале.

Художник писал новую версию последние полгода, по его словам, мучительно, постоянно переделывая. Работа стала существенно больше – 190х280 см. Серый фон сменился черным. Акрил — масляными красками. Декоративную плоскость вытеснила фактурная скульптурность композиции. Беспрерывное кружение всадников как аллегория сансары. Сансара – это круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, освободиться из которого можно только очистившись от результатов своих прошлых действий. История человечества – история войн. Бесконечный хоровод рождений и смертей зашифрован в вечной битве за выживание, которая может не освободить человека от сансары, а прекратить его существование как вида.

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