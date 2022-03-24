23 марта 2022 года в Музейном комплексе «Зоя» открылся интерактивный проект «Она и Космос». На церемонии открытия присутствовали министр культуры Московской области Елена Харламова, заместитель председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы Владимир Вшивцев, легендарный космический биолог Галина Нечитайло, директор «ИнтерактивСинерджиТехнолоджес» Алена Галичина, представители учреждений – участников проекта.

Интерактивный проект «Она и Космос» организован совместно с Корпорацией «Синергия» при поддержке московского Музея космонавтики и открывает в Музейном комплексе «Зоя» масштабную программу «Она и Мир».

«Сегодня этим проектом мы начинаем масштабную многолетнюю программу «Она и Мир», которая будет реализована в музее «Зоя» и будет рассказывать о великих женщинах, связанных с направлениями в литературе, искусстве, науке и других сферах, – сказала Елена Харламова. – Поэтому еще одна задача музея в том, чтобы исследовать, артикулировать и донести до умов и сердец наших юных посетителей что-то новое и неизвестное. Сегодняшняя выставка – это рассказ о семи женщинах, которые внесли весомый вклад в освоение космоса. Экспозиция небольшая, но сколько в ней красивых историй!

Например, многие ли из нас знают о профессиях космического архитектора или космического биолога? А ведь они есть! Например, Галина Балашова – космический архитектор. Она создавала интерьеры пилотируемых космических кораблей, орбитальных станций. Галина Нечитайло – космический биолог, она участвовала в сотнях экспериментах с растениями на космической орбите. Результаты этих исследований приносят пользу на Земле.

Полагаю, для посетителей многие из приведенных на выставке фактов станут настоящим открытием. Но то, что удивляет нас – обычная жизнь женщин, воплотивших в себе красоту, чувственность, спонтанность, преданность, способность изменить мир».

Проект состоит из семи тематических разделов, вокруг которых выстроена экспозиция. Это истории семи хрупких и отважных представительниц слабого пола, чьи наиболее характерные женские черты во многом определили прогресс человечества в освоении космоса. Валентина Терешкова (космонавт, Герой Советского Союза), Валентина Гагарина (вдова первого космонавта Юрия Гагарина), Галина Балашова (космический архитектор), Галина Нечитайло (космический биолог), Тамара Смирнова (астроном), Алла Масевич (инженер), Анна Кикина (космонавт).

Центр экспозиции – ультрасовременный сферический экран, на котором каждый желающий сможет посмотреть увлекательный научно-популярный, развлекательный или детский контент. Это будут познавательные истории об устройстве космоса, о физике планет и звёзд, о темной материи, о космических проектах и исследованиях, развлекательные ролики для погружения в искусственные реальности, исследовательские ролики об уникальных местах планеты и интересных мероприятиях, мультфильмы для самых маленьких посетителей музея. Темы самые разные, но центральное место, конечно, займет тема женщины в космосе, в частности, специальный видеоролик об астероиде «Зоя», названном в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Также посетители увидят подлинный космический скафандр, предоставленный московским Музеем космонавтики, реплики растений, побывавших в космосе, книги на космическую тему, старинный прибор астролябию, с помощью которой можно сделать астрономические измерения.

Украшает проект художественное панно с интерьерами космических кораблей, созданных космическим архитектором Галиной Балашовой.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.