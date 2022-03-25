Выставка Алексея Рюмина «Постоянная экспозиция» открывается в Московском музее современного искусства

Московский музей современного искусства и Школа современного искусства «Свободные мастерские» представляют выставку Алексея Рюмина «Постоянная экспозиция». Выставка проходит в рамках Программы поддержки молодого искусства ММОМА.
В основе проекта — реди-мейд инсталляция из встроенного технического оборудования выставочных залов, доступного взгляду посетителя. Предметом исследования Алексея Рюмина — закрытые служебные двери, вентиляционные решетки и шахты, батареи или их защитные экраны, камеры наблюдения, пожарная и обычная сигнализации, установки климат-контроля, рейлы под развеску на стенах, потолочные крючки, короба для проводки, электрические розетки и выключатели света. В основном это элементы, с которыми посетитель не взаимодействует напрямую — их функции менее осязаемы и более декларативны. Часто им сопутствует текст, прямые предупреждения или указания. Ряд можно продолжить менее постоянными, но такими привычными явлениями, как электрический свет или смотритель залов, чью роль посетителю предлагается примерить на себя в текстовом квесте, занимающем место текста о выставке. На всех этих элементах фокусируется особый сорт тревоги художника, которую он называет институциональным ресентиментом.
Алексей Рюмин. Кафе «Наташа». 2020
Алексей Рюмин — современный российский художник, работает с темами институционального насилия и цензуры. Практика включает скульптуру, видео и инсталляции. Основные задействуемые медиумы — 3Д-печать, анимация и графика. Выставлялся в HSE Art Gallery, Фонде Владимира Смирнова и Константина Сорокина, MMOMA, галерее Ираги и на других площадках. Родился в 1983 году, живет и работает в Москве.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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