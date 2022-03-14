САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Молодежном театре впервые пройдут спектакли с тифлокомментированием

24 и 25 марта в Молодежном театре на Фонтанке состоятся спектакли, посетить которые смогут зрители с нарушениями зрения. Показ текущих репертуарных спектаклей театра пройдет в рамках Первого фестиваля спектаклей с тифлокомментированием.

Актрисы Молодежного театра на Фонтанке Ирина Полянская (на фото вверху) и Марина Ордина (на фото внизу) дебютируют в качестве тифлокомментаторов спектаклей «Семья Сориано, или Итальянская комедия» и «Наш городок», которые состоятся в рамках Первого фестиваля спектаклей с тифлокомментированием.

Фестиваль станет итоговым этапом проекта Школа театрального тифлокомментатора, реализуемого Институтом специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта четыре театра Санкт-Петербурга получили по 10 комплектов специального оборудования с наушниками для слабовидящих зрителей, а их сотрудники прошли обучение тифлокомментированию.

От Молодежного театра обучаться отправились актрисы. «Очень интересно комментировать спектакль, который ты знаешь изнутри, – говорит Марина Ордина. Ты работаешь с режиссером, понимаешь его посыл в творчестве и мировоззрение. Получается не просто механический пересказ о том, кто и что сделал, история обретает смысл».

Создание тифлокомментария — сложный процесс. Главная задача тифлокомментатора заключается в том, чтобы на три часа стать «глазами» незрячего человека, рассказывая ему о том, что происходит на сцене, уложиться в паузы между репликами артистов и не упустить ключевые моменты.

«Когда я сказала нашему педагогу по тифлокомментированию, что в начале спектакля «Семья Сорино, или Итальянская комедия» появляется стена Колизея, она меня попросила описать, что это такое. Ведь незрячий человек может не иметь никакого о нем представления», – вспоминает процесс обучения Ирина Полянская.

С ноября по декабрь актрисы Молодежного театра на Фонтанке обучались в Школе театрального тифлокомментатора – общались с незрячими, учились их сопровождать, практиковались в музеях, тренировались на фильмах и спектаклях. По итогам обучения актрисы получили удостоверения о повышении квалификации.

Марине Ординой и Ирине Полянской предстоит комментировать спектакли родного театра в режиме реального времени для зрителей нарушениями зрения, находящихся в зале. На подготовку комментариев к пьесам у актрис ушел не один месяц. Чтобы слышать тифлокомментарии, зрители с нарушениями зрения получат вот такие устройства — специальные наушники.

24 марта с тифлокомментированием в Молодежном театре пройдет спектакль «Наш городок» (тифлокомментатор – Марина Ордина), 25 марта – спектакль «Семья Сориано, или Итальянская комедия» (тифлокомментатор – Ирина Полянская).

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