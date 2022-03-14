Российская академия художеств представляет выставку произведений Ивана Сорокина (1922-2004)

Выставка произведений народного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, академика Российской академии художеств Ивана Васильевича Сорокина (1922-2004) посвящена столетию со дня его рождения. В экспозиции – около 60 произведений разных лет из собрания семьи и частной коллекции.

Иван Сорокин — выдающийся мастер пейзажа, обладавший широким взглядом на искусство, умевший проникновенно, правдиво передать самобытную красоту русской земли, духовную наполненность каждого избранного пейзажного мотива. Дар колориста, полная внутренняя свобода, преклонение перед красотой окружающего мира — высокие его достоинства. Эмоциональность буквально каждого мазка на холсте характерный признак его авторской индивидуальности. Изысканный вкус, незаурядные артистические данные, полет вдохновения, совершенное мастерство рождали образные структуры, реалистические и, по сути, и по форме, первородные, «сорокинские». Пейзажи его глубоко содержательны. Они пробуждают чувства добрые, дарят эстетическую радость, снимают с глаз пелену серости.

Художник успешно развивал традиции московской школы живописи с ее культурой цвета и свободной манерой письма, являясь одним из самых самобытных и одаренных ее последователей. Всю жизнь он писал только то, что его очаровывало, задевало за живое. Работал свободно, искренно, словно распахивая для нас окно в безграничный мир природы. «Писать надо чаще то, что видишь внутренним оком. Природу нужно любить и созерцать, слышать биение ее сердца, впитывать ее дыхание», — завещал он.

Свойственная его творчеству душевность — коренное, традиционное качество русского искусства. Язык его живописи с годами трансформировался; от светотеневой лепки формы он шел к сильной, звучной цветописи. Удивительным образом психологичность и поэтичность пейзажа при этом не терялись. Укрупнялась мысль, обострялось чувство любви к родной земле, что вело к образному обобщению, «философствованию в живописи». «Природа — это таинство, и, когда проникаешь в тайну, начинает получаться на холсте», — говорил мастер.

Иван Сорокин. Утро на Мойке. 1977

Иван Сорокин. Село Казарино. 1978

Иван Сорокин. Михалковские луга. 1976

Иван Сорокин. Зима в Усолье. 1980

Иван Сорокин. Деревня поморов на Белом море. 1955

Иван Сорокин. Владимир. Золотые ворота. 1977

Иван Сорокин. Автопортрет. 1949

И.В. Сорокин родился 21 мая 1922 года, в день Иоанна Богослова, в селе Гавриловском Московской области (б. Рязанской губернии). В 1939 году поступил в Московскую художественную школу, откуда был призван в ряды Красной Армии, окончил инженерное училище, воевал в составе штурмовой бригады на 1-ом Прибалтийском фронте. Затем был отозван с передовой в Студию военных художников имени М.Б. Грекова, был на многих фронтах Великой Отечественной войны. В 1945-1951 годы учился в Московском художественном институте имени В.И.Сурикова. Будучи учеником выдающихся педагогов Василия Почиталова и Сергея Герасимова, Иван Сорокин глубоко усвоил основы профессиональной художественной школы. Но он не повторил учителей, а пошел в творчестве своим путем.

После окончания института он совершил творческие поездки по Енисею и Ангаре вместе с художником В.Г.Стожаровым, в Крым, на целинные земли Казахстана, в Архангельск и Дагестан. Уже в ранних работах проявился его мощный живописный темперамент. В 60-е годы Сорокин естественно перешел к сильной, яркой, полнокровно звучащей живописи цветом. Незабываемое впечатление произвели на него поездки в Новгород, Псков, Мордовию. Он открыл для себя напряженный колорит северной иконописи, красоту деревянной и белокаменной архитектуры Севера. В эти годы им созданы пластически мощные, решенные большими цветовыми плоскостями картины, и среди них особой торжественностью и величием отличаются пейзажи, органичной частью которых стали знаменитые памятники древнерусской архитектуры: Новгородский кремль, Кижи, Переславль-Залесский… В них чувствуется то огромное нравственное значение, которое имели эти святыни для жизни русского человека.

Одним из любимых сюжетов автора были праздники, будь то шумные базары в Борисоглебске или гуляния и ярмарки в Мордовии. В этих жанровых сценах человек — неразрывная часть окружающего мира, наполненного движениями воздуха, всех природных стихий, контрастами. Он также постоянно работал и в жанре портрета. Его героев отличает простота и отсутствие позы: они держатся спокойно и с внутренним достоинством.

В 1970-е годы художник активно обращался к пушкинской теме. Глубоко лиричны пейзажи Болдина, Михайловского, Ленинграда и его окрестностей. 1990-е годы — время раздумий автора о судьбе своего поколения, своей страны, активных творческих поисков мастера. Он подолгу жил и работал в любимом Переславле-Залесском, заповедном Усолье. Насыщенный цвет и тонкие световоздушные решения, ясность формы — характерные особенности пейзажей этих лет.

Иван Сорокин был убежден, что настоящая живопись, не обращаясь к пространным сюжетам, может передать всё. И доказал это по-своему. Он считал, что цель искусства — поднимать дух людей. И это ему удалось. Ему была отпущена долгая жизнь. Он прожил ее благодарно, исполнив свое предназначение. Произведения Ивана Сорокина пользуются заслуженной любовью, как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Они представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, во многих отечественных и зарубежных музеях и частных коллекциях.

Выставка открыта для посещения с 23 марта по 10 апреля 2022 года.

Текст подготовлен на основе статьи искусствоведа Ю.А. БЫЧКОВА

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