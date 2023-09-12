«Луна»: Южная Корея по ошибке отправила экипаж на тёмную сторону

2029 год. Южная Корея отправляет на Луну трех астронавтов, но из-за вспышки на солнце он терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA и лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого астронавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.

Фильм «Луна» рассказывает историю корейского астронавта, который попадает под метеоритный дождь, из-за чего терпит аварию на тёмной стороне луны. Производством картины занималась известная студия CJ, которая подарила миру «Паразитов» Пон Чжун Хо.

В главной роли снялся популярный k-pop певец и актёр До Кён Су, известный под псевдонимом D.O. — участник популярного южнокорейского бойзбенда EXO.

Главными референсами при создании картины можно назвать оскароносную «Гравитацию» Альфонсо Куарона и «Марсианина» Ридли Скотта, сюжеты которых также сфокусированы на истории выживания героя, оказавшегося в космосе в полном одиночестве. Как и западные коллеги, режиссер «Луны» мастерски сочетает в своей картине элементы красочного блокбастера, поражающего своими космическими пейзажами и динамичным сюжетом, и тонкой человеческой драмы, в фокусе которой — неумолимое желание выжить и во что бы то ни стало вернуться домой. Пропитанные адреналином переживания героя и его спасителей, накаляющиеся с каждой минутой, не оставят зрителей равнодушными. А невероятные космические виды и лунные ландшафты, увиденные на большом экране, станут одним из главных киновпечатлений осени.

Картину снял режиссер Ким Ён Хва, известный такими хитами, как «200 фунтов красоты» и «Государственный представитель», а также новаторской серией фильмов «С Богами», который установил беспрецедентный рекорд в истории корейского кинематографа — более 20 миллионов просмотров. Теперь же режиссер обращается к теме космоса, демонстрируя зрителю знакомый, но всё ещё неизведанный мир луны. Ким считает, что корейские кинотехнологии в достаточной мере продвинулись вперед, чтобы помочь его картине отличаться от других фильмов космической тематики, и амбициозно стремится создать произведение, удовлетворяющее зрителя как с технической точки зрения, так и с точки зрения эмоциональной насыщенности. Он заявил: «Я хотел создать фильм, который не только демонстрирует техническое совершенство, но также обладает эмоциональной глубиной. Полагаю, что корейское кино достаточно выросло, чтобы выделиться среди множества других фильмов на космическую тематику».

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