В Деловом и культурном центре «Костино» городского округа Королёв открылись два кинозала

29 декабря 2021 года состоялось открытие сразу двух кинозалов в Деловом и культурном центре «Костино» городского округа Королёв.

В 2021 году учреждение стало одним из 5 победителей конкурса Фонда кино по поддержке кинотеатров в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек.

Первыми зрителями в новых кинозалах стали дети из творческих коллективов и дети из семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Картиной открытия стал российский приключенческий фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты на киносеансы можно на официальном сайте учреждения: https://www.kostino.com.

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