В Национальном центре «Россия» прошел специальный показ документального сериала «Северный морской путь»

10 ноября в Национальном центре «Россия» состоялся показ проекта «Северный морской путь» режиссера Светланы Музыченко, снятого при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал повествует о развитии уникальной арктической артерии России — кратчайшего морского пути между европейской частью страны и Дальним Востоком. Пять серий уже скоро будут доступны на медиаплатформе «Смотрим».

Зрители погрузились в многовековую историю сурового ледового пространства и стали свидетелями рождения величественных ледоколов последнего поколения — от постройки на стапеле до отправления в рейс. Но «Северный морской путь» — это рассказ не только о транспортной инфраструктуре, но и о жизненном пути главных героев сериала, — настоящих людей Арктики прошлого и современности, объединенных любовью к своему делу и к Родине.

«У нас довольно мало снято документальных фильмов об Арктике и Северном морском пути, а ведь особенно интересно то, что не изучено. Поэтому это проект для всей страны. Молодой аудитории будет интересно узнать, как происходит работа на атомном ледоколе: возможно, кого-то она привлечет, потому что все-таки в ней есть какая-то романтика. А более взрослым зрителям будет интересно узнать, что мы делаем в Арктике. Там выполняем очень важную функцию: наш ледокол ежедневно осуществляет огромное количество грузоперевозок. Экономически это для нас очень выгодный регион, и, мне кажется, вся страна должна об этом знать», — убеждена исполнительный продюсер Дарья Быкова.

Яркое и захватывающее путешествие снято с азартом первооткрывателей. Съемочная группа фактически стала полноценной частью команды ледокола «Сибирь» и правдиво засвидетельствовала все детали ее деятельности. Но главное, что суровые «люди Севера» доверили объективу камеры свои мысли и переживания — о жизни, работе и судьбе холодного края, ставшего дорогим и любимым.

«Идея была в том, чтобы рассказать про мечту, которая всегда сопровождала человечество — покорить Арктику, понять ее. И, работая над сериалом, мы поняли: нам только кажется, что сегодня, в XXI веке, мы все знаем про Арктику. На самом деле мы не знаем ничего — какая особая атмосфера на ледоколе, какие там потрясающие люди работают. Эта картина помогает каждому познать себя, понять, на что он способен. Как сказал один наш герой, «Этим нужно гордиться». А чтобы гордиться, нужно знать, — в этом и есть главная идея сериала», — подчеркнула сценарист, автор проекта Мари Рено.

Яркое сочетание правдивых личных историй, суровых испытаний и невероятной природы по достоинству оценили профессионалы индустрии кино. Уникальная картина, еще не вышедшая в широкий прокат, стала одним из победителей второго фестиваля документального контента стриминговых платформ Original + Doc, прошедшего в августе 2024 года.

«Раньше мы уже вели съемки на Севере, но так глубоко еще не заходили. Больше всего впечатлили льды — такое невероятно красивое, белое безмолвие. Ощущение, что ты попал на другую планету, где не ступала нога человека. И, конечно, впечатлили люди: очень большой контраст, когда снаружи — мороз и ветер, а внутри — совсем другая атмосфера: теплая, доброжелательная», — поделился впечатлениями от съемочного процесса оператор-постановщик Юрий Ермолин.