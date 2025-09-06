Завершается выполнение первого для столицы мурала на социальном объекте в ЖК «Квартал Домашний»

Рабочие заканчивают наносить мурал на главный фасад образовательного центра в жилом комплексе «Квартал Домашний». Здесь появятся два рисунка с изображением библиотечных полок и известных сказочных персонажей. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов.

«Город активно поддерживает проекты, в которых архитектура соединяется с искусством. Художественная композиция будет обрамлять парадный вход в школьное здание и центральную площадь, создавая своеобразный портал в мир знаний. Примечательно, что это первый в столице социальный объект с уникальными иллюстрациями на фасадах — а за выполнение работ отвечают специалисты с богатым опытом реставрации усадеб, старинных панно, скульптур и монументов. В центре композиции — книги, выполненные в ярких контрастных оттенках. Они символизируют детскую любознательность и мир знаний, который открывается в школе. На библиотечных полках также оживут знакомые с детства сказочные персонажи. Мягкие акварельные тона придадут изображениям легкость и утонченность, а яркие детали помогут зданию выделиться на фоне окружающей застройки», — отметил Сергей Кузнецов.

Муралы выполнят в технике сграффито: сначала на стены нанесут несколько слоев штукатурки разного цвета, а затем верхние слои вручную процарапают по контуру рисунков острым инструментом. Такой подход позволяет создавать выразительные и при этом монументальные изображения, которые одинаково хорошо смотрятся как при близком рассмотрении, так и на расстоянии.

На муралах малыши узнают главных героев детских произведений «Приключения Чиполлино» и «Бременские музыканты», пряничный домик из известной народной сказки «Гензель и Гретель» и еще множество других знакомых с детства образов.

«Строительство образовательного комплекса, состоящего из школы на 875 мест и детского сада для 190 воспитанников, на Донецкой улице ведется под контролем Мосгосстройнадзора с ноября 2024 года. Общая площадь здания составит более 22,8 тысячи квадратных метров. Сейчас в нем завершено бетонирование, ведется устройство фасадов и внутренняя отделка. На объекте проведено три выездные проверки, в ходе которых оценивалось качество выполненных работ и примененных материалов на соответствие утвержденной проектной документации и архитектурного решения», — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В мероприятиях также принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), они выполняли замеры геометрических параметров монолитных конструкций.

«Современные школы давно предлагают широкий спектр профильных и инновационных классов для комфортного и интересного обучения. Пришло время сделать так, чтобы и внешняя составляющая зданий начала радовать детей. Мы считаем, что красочный мурал не только привлечет их внимание, но и мотивирует на весь учебный день. Для малышей станет настоящим развлечением по дороге в детский сад или школу разглядывать рисунки на фасадах и угадывать в них знакомых персонажей из сказок, которые родители читали им на ночь», — комментирует руководитель отдела продукта группы «Самолет» Лада Роженцова.

Образовательный комплекс состоит из нескольких прямоугольных секций разной этажности, которые с высоты птичьего полета напоминают перевернутую букву «Ц». Чтобы создать динамичный архитектурный силуэт, комплекс поделили на несколько разноцветных разновысотных объемов. Несмотря на то, что секции выполнены в нескольких стилях, сохранить визуальную целостность позволяют повторяющиеся элементы — вставки под кирпич на южном и северном фасадах и регулярный шаг окон.

В качестве основного материала отделки выступает бетонная плитка трех цветов с текстурой под кирпич, которая контрастирует с более выразительными элементами —зеркальными витражами. Эти элементы придают легкость архитектурному облику, а также акцентируют главные входы. Помимо этого, центральные входные группы обрамляются западающими порталами и выделяются яркими цветами, а за практичность отвечают навесы из безопасного закаленного стекла — под ними можно укрыться от дождя.