В Новопсковском краеведческом музее ЛНР открылся Детский центр Музея музыки

В Новопсковском краеведческом музее, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, состоялось открытие Детского центра, организованного Российским национальным музеем музыки.

Детский центр Музея музыки — это современное культурно-образовательное пространство для детей с методическим сопровождением просветительских мероприятий, направленных на развитие детской аудитории, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, противодействие деструктивной идеологии, укрепление общероссийской гражданской идентичности, патриотическое воспитание, защиту исторической правды и противодействие фальсификации истории.

«Детские центры — прекрасный способ познакомить детей с миром музыки, развивать их творческие навыки и прививать любовь к искусству», — поделился генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Перед началом церемонии открытия Центра состоялась презентация Музея «Музей, который звучит!», которую провел генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов, а также выступление учащихся Детской школы искусств Новопскова Надежды Петрушовой (8 класс, фортепиано) и Ивана Соловьева (1 класс, вокал).

В рамках открытия состоялись просветительские интерактивные программы для детей «Один день из жизни Пети Чайковского» и «Мифы о музыкальных инструментах», подготовленные Музеем музыки. Сотрудникам Новопсковского музея переданы методические разработки четырех программ для детей разного возраста.

Специально из Музея музыки и фольклора народов Якутии для Детского центра в Новопскове были переданы национальные музыкальные инструменты народов Якутии и книги о музыке и культуре народов севера.

Детский центр оснащен мультимедийным оборудованием, цифровым фортепиано, музыкальными инструментами, мебелью и большим количеством разнообразного реквизита для проведения музейных занятий.

В церемонии открытия Детского центра Музея музыки приняли участие: Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, заместитель главы администрации Новопсковского муниципального округа Татьяна Гречаная, начальник отдела культуры Новопсковского муниципального округа Ольга Латынина, председатель Совета муниципального округа муниципального образования «Новопсковский муниципальный округ» ЛНР Виктория Широкорад, директор Новопсковского краеведческого музея Роман Кудря, директор Новопсковской общеобразовательной школы Киченко Елена Анатольевна.

Также в этот день состоялась церемония передачи автомобиля от Музея музыки в дар Музею истории села Старченково Володарского района Донецкой Народной Республики.