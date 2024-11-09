РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ Новопсковском краеведческом музее ЛНР открылся Детский центр Музея музыки

В Новопсковском краеведческом музее ЛНР открылся Детский центр Музея музыки

editor
By editor
87
михаил брызгалов
Детский центр Музея музыки в Новопсковском краеведческом музее ЛНР. Фото © пресс-служба Музея музыки

В Новопсковском краеведческом музее, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, состоялось открытие Детского центра, организованного Российским национальным музеем музыки.

Детский центр Музея музыки — это современное культурно-образовательное пространство для детей с методическим сопровождением просветительских мероприятий, направленных на развитие детской аудитории, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, противодействие деструктивной идеологии, укрепление общероссийской гражданской идентичности, патриотическое воспитание, защиту исторической правды и противодействие фальсификации истории.

«Детские центры — прекрасный способ познакомить детей с миром музыки, развивать их творческие навыки и прививать любовь к искусству», — поделился генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Перед началом церемонии открытия Центра состоялась презентация Музея «Музей, который звучит!», которую провел генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов, а также выступление учащихся Детской школы искусств Новопскова Надежды Петрушовой (8 класс, фортепиано) и Ивана Соловьева (1 класс, вокал).

В рамках открытия состоялись просветительские интерактивные программы для детей «Один день из жизни Пети Чайковского» и «Мифы о музыкальных инструментах», подготовленные Музеем музыки. Сотрудникам Новопсковского музея переданы методические разработки четырех программ для детей разного возраста.

Специально из Музея музыки и фольклора народов Якутии для Детского центра в Новопскове были переданы национальные музыкальные инструменты народов Якутии и книги о музыке и культуре народов севера.

Детский центр оснащен мультимедийным оборудованием, цифровым фортепиано, музыкальными инструментами, мебелью и большим количеством разнообразного реквизита для проведения музейных занятий.

В церемонии открытия Детского центра Музея музыки приняли участие: Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, заместитель главы администрации Новопсковского муниципального округа Татьяна Гречаная, начальник отдела культуры Новопсковского муниципального округа Ольга Латынина, председатель Совета муниципального округа муниципального образования «Новопсковский муниципальный округ» ЛНР Виктория Широкорад, директор Новопсковского краеведческого музея Роман Кудря, директор Новопсковской общеобразовательной школы Киченко Елена Анатольевна.

Также в этот день состоялась церемония передачи автомобиля от Музея музыки в дар Музею истории села Старченково Володарского района Донецкой Народной Республики.

Предыдущая статья
Где встретить Новый год в России в 2025 году
Следующая статья
Добро пожаловать в рай

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru