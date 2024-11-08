Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» в Казани

Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» открывается в Казани и представляет выставку современных и исторических инструментов российских скрипичных мастеров. В дни работы фестиваля пройдут семинары по устройству и обслуживанию инструментов, по особенностям акустической оценки скрипки на «Слепых прослушиваниях», состоятся встречи со скрипичными мастерами и концерты на инструментах современных скрипичных мастеров.

Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» — это не только пространство, где звучат инструменты, а это особый мир, где живут и творят современные мастера.

Концерт-открытие, как сообщают организаторы – будет уникальным: Казанский камерный оркестр La Primavera станет участником Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» и уже сегодня, во время концерта музыканты сыграют на уникальных инструментах российских скрипичных мастеров

Художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов принял приглашение к участию во Всероссийском фестивале «Голос русской скрипки», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Концерт оркестра откроет его казанский этап.

Фестиваль проходит по всей стране с февраля 2023 года по инициативе Ассоциации скрипичных мастеров России. «Мы хотим укрепить имидж отечественных производителей и привлечь в профессию новое поколение специалистов. У нас есть образовательная программа для музыкантов-исполнителей, для молодежи», — отметил автор идеи и президент Ассоциации Иван Семкин.

На концерте 8 ноября оркестр La Primavera будет полностью укомплектован инструментами ручной работы, выполненной российскими мастерами. Сейчас музыканты играют на коллекции инструментов французских мастеров XIX века, которые для них специально подбирал известный французский скрипичный мастер Алик Снитковский – они были приобретены благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«12 скрипок, четыре альта, две виолончели, контрабас — на всём этом великолепии мы отыграем концерт. Пришедшие на него услышат абсолютно новое и неповторимое звучание оркестра La Primavera. Неповторимое – в буквальном смысле, поскольку после концерта инструменты заберут, они поедут дальше путешествовать по России», — рассказал Рустем Абязов.

Гостями и участниками Фестиваля станут мастера-изготовители, профессиональные музыканты-исполнители на струнно-смычковых инструментах, педагоги и студенты, музыканты-любители. Все инструменты, которые примут участие в концерте, можно не только увидеть, но и протестировать на экспозициях и концертах-сессиях в консерватории и музыкальном колледже.

Сам же концерт будет посвящен 90-летию одного из величайших композиторов – Альфреду Шнитке, которого называют последним гением XX века. В программу вошли скрипичная соната, концерт для фортепиано с оркестром, «Сюита в старинном стиле» и Concerto Grosso N1. В сопровождении оркестра на сцену выйдет замечательный российский пианист Евгений Михайлов, а также солисты оркестра.

За дирижерским пультом Рустем Абязов.

Далее фестивальные мероприятия продолжатся в Казанском музыкальном училище имени И.В. Аухадеева.

Семинары и встречи плавно перейдут в Концерт-сессию, на которой возможности инструментов представят лауреат международных конкурсов Алексей розов (скрипка).

На выставке «Образ скрипки» будут представлены скрипки и альты российских скрипичных мастеров Николая Стасова, Самвела Айрапетяна, Павла Тришева, Сергея Черкеса, Владимира Зворыгина, Тимофея Подгорного, Владимира Гукасова, Валентина Мохначева, Владимира Якименко, Виктора Чулкова, Тимофея Смирнова, Вячеслава Супруна, Евгения Терехова, Михаила Горонка.

Фестиваль скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» инициирован Ассоциацией скрипичных мастеров России (президент Иван Семкин) и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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