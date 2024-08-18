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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Варвара Феофанова сыграет мать пропавшего ребёнка в триллере «Хорошие девочки»

editor
By editor
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варвара феованова - триллер хорошие девочки

Стартовали съемки полнометражного детективного триллера «Хорошие девочки» с Варварой Феофановой («1703»), Ксенией Лукьянчиковой («Красная королева») и Антоном Феоктистовым («Грозный») в главных ролях. Режиссерское кресло занял Александр Сукачёв, также сыгравший в фильме одну из ролей. Премьера проекта состоится на ТВ-3 в новом телесезоне.

По сюжету у Марии пропадает дочь – семилетняя Соня. Героиня испытывает сильнейший стресс, находя поддержку в лице родных. Но со временем Марии начинает казаться, что члены ее семьи вовсе не горят желанием отыскать девочку. Муж и вовсе уезжает в командировку, приглашая в дом бывшую жену – чтобы та присмотрела за Марией. Оставшись один на один со своим горем, героиня начинает подозревать, что ребенок исчез по вине ее же близких.

Александр Сукачев, режиссер:

«Главная тема нашего фильма – семейные ценности. Это хороший пример истории о помощи женщинам, попавшим в трудные ситуации. По форме это классический детектив и триллер, и мы бы хотели, чтобы наш проект посмотрели все люди старше 12 лет, которым интересен этот жанр».

Варвара Феофанова, актриса:

«Моя героиня Мария – семейная женщина, любящая и переживающая мама. Меня утвердили на роль за неделю до выхода в кадр, съёмки начались очень быстро и энергично, поэтому мне было легко поймать настроение и вникнуть в историю. Спасибо за приглашение режиссёру Саше Сукачёву, моему давнему хорошему другу, который сказал, что мои слёзы помогут сыграть эту роль. Я ему полностью доверяю. Думаю, что у нас получится очень семейное, хоть и непростое кино, поэтому советую его посмотреть всем: мамам, папам, бабушкам и дедушкам».

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