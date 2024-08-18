Варвара Феофанова сыграет мать пропавшего ребёнка в триллере «Хорошие девочки»

Стартовали съемки полнометражного детективного триллера «Хорошие девочки» с Варварой Феофановой («1703»), Ксенией Лукьянчиковой («Красная королева») и Антоном Феоктистовым («Грозный») в главных ролях. Режиссерское кресло занял Александр Сукачёв, также сыгравший в фильме одну из ролей. Премьера проекта состоится на ТВ-3 в новом телесезоне.

По сюжету у Марии пропадает дочь – семилетняя Соня. Героиня испытывает сильнейший стресс, находя поддержку в лице родных. Но со временем Марии начинает казаться, что члены ее семьи вовсе не горят желанием отыскать девочку. Муж и вовсе уезжает в командировку, приглашая в дом бывшую жену – чтобы та присмотрела за Марией. Оставшись один на один со своим горем, героиня начинает подозревать, что ребенок исчез по вине ее же близких.

Александр Сукачев, режиссер:

«Главная тема нашего фильма – семейные ценности. Это хороший пример истории о помощи женщинам, попавшим в трудные ситуации. По форме это классический детектив и триллер, и мы бы хотели, чтобы наш проект посмотрели все люди старше 12 лет, которым интересен этот жанр».

Варвара Феофанова, актриса:

«Моя героиня Мария – семейная женщина, любящая и переживающая мама. Меня утвердили на роль за неделю до выхода в кадр, съёмки начались очень быстро и энергично, поэтому мне было легко поймать настроение и вникнуть в историю. Спасибо за приглашение режиссёру Саше Сукачёву, моему давнему хорошему другу, который сказал, что мои слёзы помогут сыграть эту роль. Я ему полностью доверяю. Думаю, что у нас получится очень семейное, хоть и непростое кино, поэтому советую его посмотреть всем: мамам, папам, бабушкам и дедушкам».