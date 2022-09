Сериал о певице ZIVERT Do for love режиссера Азата Григоряна впервые представят в сети Интернет!

Эксклюзивная премьера документального сериала ZIVERT Do for love режиссера Азата Григоряна состоится в онлайн-кинотеатре KION и на YouTube-канале МТС Live. Новый оригинальный проект расскажет историю знаменитой российской поп-певицы, раскроет ее путь к успеху и познакомит зрителя не просто с той самой Zivert, исполнительницей суперхитов Life и Beverly Hills, но и c Юлей, обычной девушкой, которая мечтала о музыкальной карьере и долго к ней шла.

ZIVERT Do for love – это документальный сериал из трех эпизодов, который делает попытку нарисовать честный портрет звезды, знакомой миллионам россиян. Впервые за историю российской музыкальной документалистики снят проект, для которого его героиня, популярная певица, предоставила авторам полный доступ ко всем сферам своей жизни.

Юлия Зиверт, в разное время работавшая флористом, танцовщицей go-go, дизайнером одежды и стюардессой, однажды поняла, что хочет заниматься только музыкой и отправилась в студию вокала. На горизонте российской эстрады она появилась в 2017 году с песней «Чак», тогда же присоединилась к лейблу «Первое музыкальное», а в 2018 году представила свой дебютный мини-альбом «Сияй» с фирменным винтажным звучанием и клип «Еще хочу», который на данный момент имеет более 128 млн просмотров на YouTube. А уже в 2019 году ее трек Life стал самым разыскиваемым синглом в Shazam и занял первую строчку самых популярных треков 2019 года по версии разных музыкальных российских стримингов. Но жизнь Юлии до славы была не менее интересна, и ее в том числе исследует в фильме режиссер-документалист Азат Григорян, автор популярного документального фильма «Баста. Суперигра».

В документальном проекте KION Zivert предстанет перед зрителями такой, какой ее еще никто не видел – вне декораций и окружения танцоров, без ярких костюмов и грима. Зрители узнают, как Юлия готовится к своим выступлениям, увидят, как она участвует в постановке хореографии и разработке костюмов. Также Юля впервые расскажет о своей личной жизни и ответит на вопрос, каждому ли рядом нужен человек, или же хорошо может быть и одному.

Документальный сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре KION и на Youtube-канале МТС LIVE.

«История Зиверт уникальна. Девушка начала серьезно петь лишь в 24 года, по меркам вокалистов это очень поздно. А до этого она искала себя в разных сферах деятельности, мечтая о карьере певицы, но не решаясь на реализацию своей мечты. Отделить её личность от творчества невозможно. Поэтому мы снимали наш фильм в режиме наблюдения, следовали за Юлей по пятам в течение 2 месяцев на гастролях, дома, на репетициях и так далее. В фильме мы постараемся ответить на вопрос как найти себя в условиях, когда окружающее пространство диктует тебе то, кем ты, по его мнению, должен быть, и что надо сделать, чтобы найти себя и кайфовать от жизни даже тогда, когда в ней очень много сложностей», – говорит режиссер проекта Азат Григорян.

