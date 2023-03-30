Звездные актёры российского театра и кино посетили благотворительный театральный вечер Константина Райкина

27 марта в стенах Высшей школы сценических искусств (Театральной школы К.А.Райкина) при поддержке Фонда развития культуры и современного искусства «Территория» прошел благотворительный театральный вечер Константина Райкина, приуроченный ко Дню Театра и юбилею школы — в этом году исполняется 10 лет со дня ее основания.

Специально к этому вечеру Высшая школа сценических искусств и её художественный руководитель подготовили большую театрализованную программу. В фойе гостям была представлена фотовыставка Дмитрия Исхакова «Зеркало. Постскриптум», в которую вошли эксклюзивные авторские портреты педагогов, студентов и выпускников Театральной школы Константина Райкина.

Поздравить школу и лично Константина Райкина с Днем Театра и десятилетием ВШСИ приехали актеры: Анна Чиповская, Дмитрий Ендальцев, Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Дмитрий Исхаков, Сергей Урсуляк, Артем Осипов и многие другие звезды российского театра и кино.

Открывал вечер променад-спектакль по «закулисью» ВШСИ. Гости вечера попали в бэйкстейдж театрального мира - на личном опыте почувствовали, чем и как живет настоящий театральный вуз. Все пять этажей ВШСИ стали одной большой инсталляцией: в ней на глазах зрителей оживали все элементы, из которых состоит мастерство актёра, - наносился грим, подбирались костюмы, отрабатывалась мимика и жесты, хореография, создавался в режиме реального времени кукольный театр и театр теней. Кроме того, на нескольких этажах ВШСИ гости смогли увидеть редкие фото, личные вещи и знаменитые маски Аркадия Райкина, прослушать ретро-трансляции его спектаклей, а также примерить костюмы и изучить элементы декорации из культовых спектаклей "Сатирикона". Отдельную комнату заняла выставка молодых художников-технологов, студентов ВШСИ, к спектаклям мирового репертуара.

Руководителем проекта и автором идеи мероприятия стал Ренат Мамин - проректор по развитию ВШСИ. Режиссером иммерсивной экскурсии выступил Яков Ломкин, художником-постановщиком - Дмитрий Разумов. Световое пространство променада создавала студентка ВШСИ Екатерина Милосердова.

Сразу после интерактивной прогулки гости переместились в зрительный зал, где ученица Константина Райкана, актриса Анна Чиповская представила план развития ВШСИ на ближайший год. Проиллюстрировал планы анимационный мультфильм, созданный специально к этому вечеру художником-аниматором Сергеем Анфиногентовым и озвученный самим Константином Райкиным

Позже гостей ждал ключевой сюрприз вечера – поэтический вечер художественного руководителя ВШСИ, народного артиста России Константина Райкина. В нем маэстро в свойственном только ему авторском стиле исполнил поэтическую программу из стихов Александра Пушкина, а также искрометно прочел «Сказку о Царе Салтане», покорив зал фееричным прочтением. На сцену Константин Аркадьевич появился прямо с улицы, что возможно только в ВШСИ. Задняя стена сцены Учебного театра ВШСИ - это ворота, которые при необходимости открываются и соединяют сцену и зрительный зал с пейзажем Москвы и района «Марьина Роща», где располагается ВШСИ.

По окончании спектакля прямо на сцене Константин Райкин накинул пальто и пригласил гостей подняться на одну из главных и завораживающих локаций школы – специально оборудованную театральную крышу. Там вместе со зрителями худрук ВШСИ поднял бокал за День Театра.

Фото – Ирина ПОЛЯРНАЯ

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