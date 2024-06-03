Анимационный проект «Белые сны» завоевал главные призы фестиваля «Медвежонок 2»

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2», прошедший в Перми, 2 июня объявил лауреатов. Фестиваль ставит своей задачей привлечение внимания к семейному контенту, а также мотивирование зрителей смотреть фильмы всем вместе и объединяться в кругу семьи.

Анимационный сериал «Белые сны» про приключения учёных-полярников в Арктике от ярославского сценариста Андрея Золоткова назван победителем в номинации «Лучший анимационный сериал», а также получил Приз зрительских симпатий. На соискание награды были представлены серии «Буря» и «Знакомство». Показ сериала запланирован на медиаплатформе «Смотрим».

Проект сериала в 2022 году был выбран победителем всероссийского «Мульт Питчинга», на который поступило около 400 заявок. Производством занимается анимационная студия «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По сюжету ученые Юра и Коля живут на станции, расположенной на дрейфующей льдине, исследуют суровый край, помогают нефтяникам, участвуют в запуске дата-центра, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия, не боятся приключений и встречают новых друзей. Зрителей ждет знакомство с главными героями: молодым романтичным ученым Юрой и опытным полярником Колей, ласковым белым медведем-сладкоежкой Нануком, выросшим среди людей, а потому понимающим человеческую речь, с китайским летчиком Мингли и таинственной Аманой, ловко управляющей северным оленем, говорящей на языке китов и наделенной способностями слышать природу и предсказывать будущее.