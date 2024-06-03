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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Анимационный проект «Белые сны» завоевал главные призы фестиваля «Медвежонок 2»

editor
By editor
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белые-сны

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2», прошедший в Перми, 2 июня объявил лауреатов. Фестиваль ставит своей задачей привлечение внимания к семейному контенту, а также мотивирование зрителей смотреть фильмы всем вместе и объединяться в кругу семьи.

Анимационный сериал «Белые сны» про приключения учёных-полярников в Арктике от ярославского сценариста Андрея Золоткова назван победителем в номинации «Лучший анимационный сериал», а также получил Приз зрительских симпатий. На соискание награды были представлены серии «Буря» и «Знакомство». Показ сериала запланирован на медиаплатформе «Смотрим».

Проект сериала в 2022 году был выбран победителем всероссийского «Мульт Питчинга», на который поступило около 400 заявок. Производством занимается анимационная студия «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По сюжету ученые Юра и Коля живут на станции, расположенной на дрейфующей льдине, исследуют суровый край, помогают нефтяникам, участвуют в запуске дата-центра, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия, не боятся приключений и встречают новых друзей. Зрителей ждет знакомство с главными героями: молодым романтичным ученым Юрой и опытным полярником Колей, ласковым белым медведем-сладкоежкой Нануком, выросшим среди людей, а потому понимающим человеческую речь, с китайским летчиком Мингли и таинственной Аманой, ловко управляющей северным оленем, говорящей на языке китов и наделенной способностями слышать природу и предсказывать будущее.

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