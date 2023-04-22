Бронза чемпионов. Как команда «Белый Кролик» завоевала медаль в Московской Юниор-Лиге «Вернисаж профессий»

«Клуб веселых и находчивых» (КВН) — одна из любимых юмористических игр не только взрослых, но и детей. Благодаря ей подрастающее поколение может познакомиться с множеством профессиональных сфер, связанных со сценой и телевидением. Командная работа и сценические выступления, проходящие в игровой форме, позволяют вырастить талантливых, коммуникабельных и раскрепощенных детей. Одной из лучших московских команд, в которой дети показывают отличные результаты, становятся призерами и победителями различных фестивалей и конкурсов, является детская команда КВН «Белый Кролик».

В этом году, 23 марта, команда «Белый Кролик» завоевала бронзовую медаль в финале сезона Московской Юниор-Лиги Чемпионата игр КВН города Москвы «Вернисаж профессий». Ребята вошли в дивизион для опытных участников «Профи» без отборочного тура за счет прошлых результатов. В 2022 году команда стала победителем открытой Юниор-Лиги в Пятигорске, а также попала в номинацию «Открытие фестиваля» Оружейной лиги КВН в Туле.

В команде «Белый Кролик», руководителями которой являются Елена Симачева и Наталья Серпуховитина, состоят дети в возрасте от 5 до 16 лет. Ребята хорошо знают принципы коллективной работы, умеют находить компромиссы и работать в интересах всей группы.

«Одной из важнейших составляющих успешной команды КВН является стратегия ее развития. Должен быть чёткий пошаговый план, начиная с формирования ее уникального стиля и имиджа. Каждый из наших ребят имеет свои сильные стороны и умения, которые они успешно используют в командной работе. В этом году мы создали вторую команду под названием «Цветной бульвар» с абсолютно другой концепцией и идеей. Она будет принимать участие в юниор лигах в новом сезоне, и уверены покажет отличные результаты», — рассказала руководитель детской команды КВН «Белый Кролик» Елена Симачева.

В финале сезона Московской Юниор-Лиги ребята показали высокий уровень подготовки, креативность и оригинальность в конкурсе «Приветствие» и конкурсе «СТЭМ со звездой». В СТЭМе с командой выступал Роман Головин, фронтмен команды «Красный лис», участник Высшей лиги. Всех школьников после победы включили в Государственный информационный ресурс ТалантыРоссии.РФ, что является важным достижением.

Стоит отметить, что команда «Белый Кролик» создана на базе одноименного Фонда развития юных талантов в области культуры и искусства.

На данный момент команда «Белый кролик» готовится выступить в полуфинале Всероссийской Юниор-Лиги, который пройдет 30 июня. Это единственная команда из Москвы, которая прошла во Всероссийскую Юниор-Лигу и показала высокие результаты на XI Международном фестивале детских команд КВН в Анапе.

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