1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Дому культуры ВДНХ 8 лет

Фото: пресс-служба ВДНХ

23 декабря исполняется 8 лет с момента открытия после реставрации павильона № 84 «Дом культуры» на ВДНХ. Это первый павильон, отреставрированный на ВДНХ в рамках программы Мэра Москвы по возрождению Главной выставки страны. За все годы работы Выставки основная роль уникального объекта не менялась, и он по сей день остается центром проведения досуговых мероприятий на ВДНХ. В обновленном здании проходят спектакли Театра комедии, мастер-классы, занятия по танцам и вокалу для взрослых и детей. «Дом культуры» ВДНХ является центральной площадкой Международного фестиваля искусств «Вдохновение».

«Построенный в 1954 году Дом культуры стал одним из символов советской архитектуры и центром Выставки. Здесь проходили концерты, лекции, работали библиотека, кружки и студии. После реставрации, завершенной в 2017 году, павильон вновь стал центром притяжения ВДНХ», — написал в своем канале в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

Дом культуры — хрестоматийный пример советской архитектуры 1940–1950-х годов. Это здание с выразительным портиком в духе итальянских вилл А. Палладио стало важным культурным центром ВСХВ и одним из лучших выставочных павильонов. В качестве экспозиции здесь были сконцентрированы лучшие достижения советских колхозов и совхозов в области просвещения.

Изначально у павильона было два направления — развитие культуры сельского досуга и культуры сельского хозяйства, поэтому здесь были выделены две функциональные зоны — зона растениеводческой и животноводческой лабораторий и зона самого Дома культуры. Зона Дома культуры включала библиотеку с читальным залом, фонд которой включал более 3000 изданий, парадно оформленный зрительный зал на 360 человек со сценой, большим двусветным фойе и гардеробом. В зрительном зале проводились лекции, выступления творческой интеллигенции и коллективов самодеятельности. Во время новогодних праздников в павильоне устраивались грандиозные массовые гуляния и елки для детей.

Во время реставрации, которая началась в 2015 году, здесь выполнили масштабные работы по устройству кровли и отделке фасада, восстановили лепной декор, отреставрировали двери и деревянные элементы интерьера, обновили инженерные системы, восстановили сцену и танцевальную площадку, благоустроили прилегающую территорию.

В 2017 году здание было вновь открыто. Это первый павильон, отреставрированный на ВДНХ в рамках программы Мэра Москвы по возрождению Выставки, которая реализуется с 2014 года. На территории ВДНХ 49 объектов культурного наследия. За это время уже приведены в порядок больше 40.

Павильон как культурно-досуговое пространство был одной из площадок для проведения мероприятий Международной выставки-форума «Россия», а также традиционно выступает в качестве главной площадки международного фестиваля искусств «Вдохновение». В 2025 году фестиваль состоялся на ВДНХ в восьмой раз.

«Сегодня Дом культуры — один из главных досуговых центров ВДНХ. Здесь проходят спектакли Театра комедии, мастер-классы, занятия по вокалу, танцам и актерскому мастерству. Для участников проекта «Московское долголетие» организованы творческие занятия, а также проходит международный фестиваль искусств «Вдохновение», — отметил Сергей Собянин.

