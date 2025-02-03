«Сразу мурашки и слёзы!»: Сергей Лазарев довёл до слёз Mia Boyka в шоу «Конфетка» на ТНТ

В субботу на ТНТ вышел четвертый выпуск шоу «Конфетка», победителем которого стала Сборная команда «Вредины» с треком «Вредные куплеты». Победу авторам из Санкт-Петербурга принёс Сергей Лазарев, который из шуточной песни сделал настоящий шедевр.

В треке была поднята важная тема экологии: люди засоряют и уничтожают землю вместо того, чтобы ее оберегать. В исполнении Сергея Лазарева песня стала настоящим призывом беречь планету. Выступление получилось настолько пронзительным, что Mia Boykа, дебютировавшая в проекте в кресле жюри, не смогла сдержать слёз.

«Ты так её переделал, что сразу мурашки, слёзы. Эта песня сразу приобрела иной характер, потому что мне кажется, что о таких серьезных вещах нужно именно так доносить. Серёж, то, что ты сделал, это просто невероятно!», – высказалась певица.