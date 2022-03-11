В парках Москвы начинается весенний экскурсионный сезон

В столичных парках открывается сезон весенних экскурсий. Познавательные прогулки по живописным местам подготовили семь зон отдыха: музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, Воронцовский парк, сквер по Олонецкому проезду и парки «Северное Тушино», «Дубки», «Сокольники». Для посещения мероприятий потребуется предварительная регистрация.

«Экскурсии по паркам будут проходить до 18 апреля. Часть из них проведут в онлайн-формате. Участники смогут узнать историю русской дворянской усадьбы, увидеть цветение первых весенних растений, прогуляться по старинным аллеям, где любили проводить время известные русские писатели», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Узнать секреты воспитания дворян и побывать на выставке цветов

Обширную программу прогулок для взрослых и детей подготовил Парк Горького. Так, 12 марта в 11:00 юных посетителей в возрасте от шести лет и их родителей приглашают на тур с аудиогидом «Сказки старого парка». Экскурсионный маршрут пройдет по партерной части зоны отдыха. Во время путешествия участники познакомятся с самыми красивыми уголками парка и послушают отрывки из сказок Александра Пушкина, Ганса Христиана Андерсена и Алексея Толстого. 11 марта в 17:00 горожан ждут на пешеходной тематической экскурсии «Ночные огни Парка Горького». Экскурсантам расскажут, как в разные годы менялось световое оформление зоны отдыха. Все экскурсии платные. Ознакомиться с полным списком экскурсионных программ, которые пройдут до конца марта, и приобрести билеты можно по ссылке. Сбор участников — у главного входа в парк.

Полюбоваться цветением крокусов, гиацинтов, тюльпанов, мускари и других весенних цветов все желающие смогут во время специальной экскурсии музея-заповедника «Царицыно». Она будет проходить в Первом оранжерейном корпусе. Участники узнают много любопытных фактов о цветах. Например, от какого латинского слова произошло название нарциссов и как известный парфюмер и косметолог Рудольф Фридман описывал в своей книге аромат тюльпанов. Ближайшие экскурсии состоятся 12 и 13 марта, посетить их можно будет по сеансам — в 11:00 и 15:00. Сбор участников — в Первом оранжерейном корпусе (у стойки администрации). Приобрести билеты можно на сайте.

20 марта в 13:00 Воронцовский парк ждет гостей на экскурсию «Один день из жизни помещика». Экскурсанты в компании гида — искусствоведа Вероники Телецкой — прогуляются по аллеям и узнают об истории возникновения первых дворянских усадеб в России. Также им расскажут о любимых забавах и об увлечениях представителей высшего сословия и особенностях воспитания дворянских детей. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Встреча экскурсионной группы — возле ансамбля парадного въезда.

Изучить мир птиц и прогуляться по Аллее Славы

Сквер по Олонецкому проезду совместно с ГПБУ «Мосприрода» 22 марта в 14:00 организуют квест-экскурсию «Такие разные птицы». Мероприятие приурочено к Международному дню птиц. Участников ждет прогулка вдоль русла реки Яузы и интеллектуальная викторина. Все вопросы будут касаться птиц, обитающих в столице и Московской области. В ходе игры гости познакомятся с их видовым разнообразием, научатся их определять и узнают много интересных фактов о пернатых. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Сбор игроков — у центра творчества и досуга (напротив дома 11 по улице Сухонской).

Во время бесплатной экскурсии в парке «Северное Тушино» гости прогуляются по Пушкинской аллее, площади Музея истории Военно-морского флота России и Аллее Славы, открытой в честь героев Великой Отечественной войны. Посетителям расскажут историю возникновения парка и строительства Химкинского водохранилища, об этапах реставрации Северного речного вокзала и о многом другом. Экскурсия подготовлена парком совместно с библиотекой № 227. Прогулка в компании гида состоится 26 марта в 14:00, сбор группы — у входа в парк (напротив улицы Фомичевой). Необходима предварительная регистрация.

Узнать о единственном в Москве храме чудотворца Тихона Задонского и увидеть масштабную модель Солнечной системы предлагает всем желающим парк «Сокольники». 27 марта в 12:00 там состоится экскурсия «Истории старого парка». Участникам расскажут, когда Петр I учредил майские гулянья в Сокольниках, где предпочитали охотиться русские цари и императоры, и зачем на территорию нынешнего парка приезжали государи во время коронационных торжеств. Участие платное. Узнать цены на билеты, а также зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке. Сбор группы — в здании дирекции парка.

2 апреля в 12:00 в «Сокольниках» состоится прогулка «Что такое парк?». Она будет интересна для детей в возрасте от шести лет. Экскурсанты узнают, чем парк культуры и отдыха отличается от парка аттракционов или лесопарка, кто гулял по этой территории 300 лет назад, какими играми развлекались гости полвека назад и многое другое. Начало экскурсии — в здании дирекции парка. Зарегистрироваться и приобрести билет на мероприятие можно здесь.

Насладиться поэзией и отыскать фрагмент легендарной скульптуры

В честь Международного дня памятников и исторических мест, который ежегодно отмечается 18 апреля, парк «Дубки» проведет литературную экскурсию «Парк писателей». Территория зоны отдыха связана с жизнью и творчеством многих выдающихся личностей. В разные годы ее посещали Владимир Гиляровский, Александр Куприн, Лев Толстой, Михаил Булгаков и другие деятели науки и искусства. Во время прогулки экскурсантам, например, расскажут, какие стихи своим друзьям и знакомым читали Владимир Маяковский и Борис Пастернак, куда и зачем ездил Константин Паустовский на трамвае и кто из родственников Федора Достоевского посещал Тимирязевскую академию. Экскурсия пройдет 15 апреля в 15:00. Посетить ее можно бесплатно по предварительной регистрации. Встреча участников — у ротонды в центральной части парка.

18 апреля парк «Дубки» приглашает присоединиться к виртуальной экскурсии под названием «Нетипичная Москва». Мероприятие начнется в 16:00 на официальных страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Пользователям расскажут о знаменитых писателях, художниках, архитекторах, живших и творивших в Тимирязевском районе в XIX–XX веках. Например, зрители узнают, мастерская какого известного советского скульптора находилась недалеко от парка «Дубки», где в районе можно увидеть фрагмент скульптуры «Родина-мать» и кто из отцов авангарда родился в Соломенной Сторожке.

Посетителям бесплатной экскурсии «История усадьбы Воронцово» расскажут, как на протяжении веков менялся облик парка, когда был построен ансамбль его парадного въезда, храм Троицы Живоначальной, служебные флигели и оранжерея. Кроме того, участники узнают о знаменитых хозяевах и гостях усадьбы — князьях Репниных и княгине Волконской, художнике Федоре Рокотове, а также о немецком механике Франце Леппихе и его изобретении. Экскурсия пройдет 16 апреля в 13:00. Встреча участников — возле храма Троицы Живоначальной. Необходима предварительная регистрация на сайте парка.

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