Третий благотворительный онлайн-лагерь BAZA для детей и подростков начинает работу

Раз в год в сети Интернет проходит BAZA online camp — творческая площадка для детей и подростков с ограниченными возможностями, которая на неделю весенних каникул объединяет их, чтобы они могли узнать о современных трендах в искусстве и социальных сетях, пофантазировать на тему будущего, да и просто интересно и познавательно провести время.

В течение пяти дней, с 21 по 25 марта 2022 года, наставники, среди которых профессиональные преподаватели и эксперты из различных креативных отраслей, научат участников творческому самовыражению, языку музыки, полезным скиллам для блогинга, сторителлингу и многому другому.

Две смены онлайн-лагеря: «АРТ-Смена» и «SMM и блогерство» каждый день будут учиться чему-то новому и актуальному в рамках своего направления. Так, участники «SMM и блогерство» разберут устройство Tik-tokа с Тёмой Ёмаё, блогером с 2.7 млн подписчиков и узнают, как любой текст превратить в увлекательную историю с Машенькой Анатольевной, контент-продюсером и копирайтером блогеров-миллионников.

Детям и подросткам «АРТ-Смены» основы творческого самовыражения на примере Энди Уорхола преподаст Виктория Васильева, сотрудник отдела образовательно-просветительских программ Московского Мультимедиа Арт Музея; про стикер-арт — эффектный, веселый и лаконичный вид стрит-арта расскажет Надежда Шелгунова (творческий псевдоним Move 185), экскурсовод и ведущая из Музея стрит-арта; мастер-класс по языку музыки проведет Анна Виленская, лектор, композитор, автор более 100 лекций о классической музыке, подкастов Филармонии им. Шостаковича, вебинаров и видеокурсов на платформах PIMA School и «Синхронизация», а в завершение смены Ольга Степанова, заместитель директора по развитию и партнерским программам Объединения

«Выставочные залы Москвы», ответит на вопрос, каким сегодня должен быть музей.

Преподавателями в онлайн-лагере BAZA традиционно выступают кураторы и эксперты известных культурных объектов: Еврейского музея и центра толерантности, Культурного центра ЗИЛ, Московской филармонии, Музея стрит-арта, Московского Мультимедиа Арт Музея и других.

Сайт BAZA online camp: onlinecamp.ru.

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