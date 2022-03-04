Скоро день рождения у моей племянницы, 6 лет и мы почти подготовились – ресторан, приглашения и прочие мелочи. Но вот выбор артистов я решила сделать только после своего личного наблюдения. Хочется праздник провести так, чтобы было весело, и надолго запомнилось.

Мои идеи на детский праздник в Москве

Идея с заказом была следующая. Аниматоры в Москве, это сотни и возможно даже тысячи предложений. Найти просто, агентств много и на любой вкус. Но лучше все увидеть своими глазами. Узнала, что в кафе, куда наша фирма поставляет продукты, пройдет день рождения девочки, ровесницы моего маленького родственника. Поэтому спланировала время, чтобы увидеть организацию мероприятия, ничего не упустить.

Эльза холодное сердце Москва

Приехала почти к самому началу, «гости съезжались на бал». Мальчики и девочки старшего дошкольного возраста вместе с родными рассаживались за столы, многие сразу включались в игры, которые проводили аниматоры.

Отметила их костюмы, все – герои очень популярного мультфильма «Эльза холодное сердце». У других ведущих праздника такие же красивые наряды – мне понравилось что общий стиль совпадает с шоу и детским фокусником. Все артисты приехали из одной организации https://jackvorobey.tv Название потрясающее – «Джек воробей», забыть не получиться.

Для скуки времени не осталось

На мой, взрослый взгляд, день рождения получился веселым, проходил на одном дыхании, поскучать времени не оставалось.

Аниматоры с играми и затеями увлекли, танцевали, дарили подарки, вовлекали всех и притягивали сюжетом праздника даже взрослых. Фокусник на детском празднике появлялся несколько раз и в нужный момент. Только именинница и гости немного устали от движения – можно присесть и посмотреть волшебство фокусов. Они соответствовали возрасту детей – несложные и увлекательные: с волшебной палочкой, с шарами и с живым кроликом.

День рождения в Строгино

Замечательный реквизит. Не просто пластиковый стол и простенькие предметы для фокуса, живое выступление и очень красиво оформлено.

Блистательный финал – шоу мыльных пузырей для детей

Время пролетело незаметно, многие гости устали, явно домой решили собираться. Неужели завершение такого радостного мероприятия окажется немного смазанным?

Но перерыв был не долгий. Аниматоры быстро постелили ковролин на главной площадке. Как я позднее поняла, чтобы малыши не поскользнулись.

Мыльное шоу Москва

Шоу мыльных пузырей началось под красивую музыку. Финальное шоу развеяло усталость и взрослых, и детей. Увлекательно, очень красиво. Линия огромных пузырей шлейфом летела по площадке, дети могли их трогать руками, даже полопать.

Почти сразу включили подсветку, и мыльные шары продолжали свой полет под детскую музыку. В финале шоу аниматор погружал детей в огромный пузырь – по одному ребенку или вместе с родителем если малыш был еще маленький. Самый яркий момент для фотографий – неоновые подсветки и мыльное шоу, в центре которого стояла счастливая именинница. Это был приятный сюрприз и яркая точка в проведении этого праздника.

По итогу праздника, как сейчас модно говорить – оценила. Приглашение артистов на праздники непростой выбор и лучше увидеть всю программу самой. Воспользоваться услугами праздничного агентства можно лишь в живую, оценив артистов. Такая вот история и личные впечатления. А всем кто находится сейчас в приятных хлопотах, пожелаю самого доброго и веселого детского праздника.

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