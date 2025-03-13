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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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На Top Hit Live! в Москве прозвучали лучшие хиты февраля

editor
By editor
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На Top Hit Live! в Москве прозвучали лучшие хиты февраля
Фото © Алексей Молчановский

11 марта 2025 года в столичном lounge-пространстве Smoke Dog состоялся шоукейс TopHit Live!. В этот вечер ведущие игроки музыкальной индустрии, артисты и медиа собрались, чтобы послушать  лучшие новые хиты и обсудить актуальные тренды музыкальной индустрии.

Музыка в цифрах

Каждый месяц TopHit отбирает топовые треки и приглашает исполнителей представить их на концерте. Основатель платформы Игорь Краев рассказал о системе рейтингов TopHit, где оценки радиостанций и лейблов имеют ключевое значение. Директор TopHit Павел Балашов подчеркнул, что более 10 000 артистов и лейблов уже используют платформу, а 2 500 радиостанций отбирают там новые хиты для своего эфира.

Дискуссия

«Алгоритмы или люди?» Эксперты музыкальной индустрии обсудили, кто сегодня формирует вкусы слушателей. Дмитрий Коннов (Zvonko Group), Сергей Мудрик (VK Музыка), Арсений Козымаев (Яндекс.Музыка), Александр Гагиев (Звук), Надежда Бойчевски (МТС Музыка) и Игорь Краев (TopHit) сошлись во мнении, что AI и алгоритмы не заменят творчество, но помогают его продвигать. Примером стал хит «Матушка» Татьяны Куртуковой, который стал популярным спустя три года после релиза благодаря интернету. Все эксперты согласились с тем, что регулярная съёмка и публикация коротких, вирусных вертикальных видео (рилсов) — один из самых эффективных способов продвижения молодых артистов сегодня.

Концерт

На сцене зажгли Arseneva, Настя Негода, DJ Dimixer, Venera, Daasha. Лучшим молодым артистом февраля была признана Jalagonia c треком «Дежавю», собравшим 20 тысяч эфиров за две недели.

Хедлайнеры вечера: 5утра Lx24 – «Дикая», Марк Тишман – «Свети» и премьера «Ледяное просекко»,  Денис Клявер – «Друзья моих родителей — мои друзья», Юлия Савичева – «Надо быть сильной» и «Каплями».

Трансляция

За сутки трансляция TopHit Live! набрала более 1 миллиона просмотров в VK.

Премия Top Hit Music Awards 2025

Лучшие хиты года будут отмечены на XII церемонии Top Hit Music Awards 2025, которая состоится в декабре.

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