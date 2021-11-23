На ВДНХ начинает работу выставка телерадиовещательных технологий NATEXPO 2021

23 ноября 2021 года в павильоне № 57 ВДНХ открылась международная выставка-конференция профессиональных видеотехнологий NATEXPO 2021. Во время работы выставки можно познакомиться с современным студийным, съемочным и звукозаписывающим оборудованием, программным обеспечением, системами автоматизации телерадиовещания, создания спецэффектов и 3D-графики и другими профессиональными технологиями. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

На выставке представлены крупнейшие мировые бренды: Aviwest, BroadView, Calrec, Evertz, Grass Valley, Lawo, SkyLark Technology, TVU Networks, Vitec Imaging Solutions и другие. Свою экспозицию представят и отечественные разработчики: «Микротек», «Профитт», «СофтЛаб-НСК», «Тракт», BRAM, Digiton, HTS, INTV, Tecom, а также оператор цифрового эфирного телерадиовещания в России РТРС.

Посетителей ждут новинки. Компания BroadView Russia познакомит гостей выставки с новым поколением решений для планирования эфира и управления вещанием. Компания Evertz покажет линейку мультиэкранников и преобразователей, представит новинки в области облачной технологии. Компания HTS покажет уникальное решение Smart Media для доставки и менеджмента медиафайлов. Решение позволяет автоматизировать приемку эфирных программ, осуществлять подготовку субтитров, монтаж, работать с расписанием и метками рекламы.

Компания «Гранд-Мистерия» продемонстрирует работу рекордера Zoom H8, который делает одновременную запись на 12 дорожек, имеет поддержку сменных микрофонных капсюлей и сенсорный интерфейс управления.

«Дигитон Системс» впервые в России представит флагманскую микшерную консоль Axia Quasar и аппаратный кодек Omnia MPX. Также на стенде будет продемонстрирована новая версия системы визуализации радио SYNADYN SmartCAM, позволяющей не только записывать видео и аудио, но и управлять камерами, накладывать графику и монтировать полноценный видеоряд. Система значительно упрощает организацию онлайн-трансляций из студии радиостанции.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

23–24 ноября, одновременно с выставкой, пройдет XXV Международный конгресс НАТ. Тема форума — «ТВ + Digital. Смешать, но не взбалтывать». В программе конгресса пленарные заседания: «Телевидение сегодня: развитие, регулирование, законодательство» с участием представителей власти и «ТВ + Digital. Смешать, но не взбалтывать» с участием представителей федеральных телеканалов. Также планируется проведение тематических секций.

В рамках мероприятия состоится церемония вручения IX Премии имени Владимира Зворыкина, будут отмечены знаковые отечественные решения и разработки в области телевизионных технологий. Церемония награждения пройдет в первый день работы отраслевого форума — 23 ноября. Подробная информация на сайте организатора.

Выставка NATEXPO 2021 и международный конгресс НАТ проходят при финансовой поддержке Минцифры РФ.

На мероприятиях 23–25 ноября необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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