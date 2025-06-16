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В Перми открылась выставка «Эрьзя. История одной коллекции» Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи

editor
By editor
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выставка работ скульптора степана эрьзи в перми

В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Эрьзя. История одной коллекции» Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. На ней жители и гости столицы Прикамья могут познакомиться с биографией и творчеством одного из самых самобытных скульпторов XX столетия Степаном Эрьзей. Уроженец Мордовии, известный во всем мире как «русский Роден» открыл новый материал для создания скульптуры — дерево субтропической породы кебрачо. Произведения из него можно увидеть в экспозиции. Открытие состоялось в День России и День города Перми — 12 июня.   Выставка «Эрьзя. История одной коллекции» приурочена к 150-летию выдающегося российского скульптора и проходит в дни Дягилевского фестиваля.

«Открытие выставки в Перми мне напомнило открытие единственной прижизненной выставки Степана Эрьзи в Москве 1954 года. Это было на Кузнецком мосту, где, к великому счастью, очередь была сравнима с очередью при открытии первого Макдональдса на Тверской. И на пермском вернисаже был настоящий аншлаг, несмотря на большое количество праздников и мероприятий, которые предлагались для посещения в городе. Я в полном восторге», — признался президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

выставка работ скульптора степана эрьзи в перми

Только за первый день работы выставки на ней побывало более 200 посетителей, которых объединяло одно — интерес к необычным произведениям русского мастера.

«На выставку Степана Эрьзи пришла случайно. Но была впечатлена хорошей техникой и сохранностью, реставрацией работ», — поделилась одна из гостей вернисажа.

«Я никогда не видела скульптуры из дерева, поэтому было интересно посмотреть на то, как они выглядят, узнать о том, как они создаются», — подчеркнула одна из студенток Института культуры.

В день открытия гостей выставки ждало большое количество мероприятий. На входе посетителей встречал актер Пермского театра Кукол Алексей Дерягин в образе Степана Эрьзи.

Начался вернисаж с авторской экскурсии вице-президента Фонда и главного хранителя коллекции Елены Бутровой, которая в мельчайших деталях рассказала не только о скульптурах, но и о жизни художника.

выставка работ скульптора степана эрьзи в перми

«Эрьзя дружил с уругвайским поэтом Орасио Кирогой. Они вместе были в тусовочных местах, кафе Буэнос Айреса. После смерти товарища Эрьзя сделал его портрет. И эта работа 25 лет, а это по сути надгробие, потому что в затылочной части скульптуры находится урна с прахом Кироги, стоял в гроте. Четверть века сделали свое дело и работа пришла в ужасное состояние. Реставратору нашего Фонда пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы как-то сохранить это произведение. После реставрации скульптура осталась в Латинской Америке, а мы сделали слепок, который сейчас можно увидеть только в коллекции Фонда», — рассказала Бутрова.

Кроме экскурсий посетителей выставки ждали тематические квест и лекция журналиста, писателя, историка и телеведущего Михаила Жебрака. Он рассказал о неизвестных массовому зрителю произведениях Степана Эрьзи, с которыми познакомился в ходе съемок документальных фильмов.

Журналист стал ведущим торжественной церемонии открытия, которую посетил глава города Перми Эдуард Соснин, а также председатель городской думы Перми Дмитрий Малютин. Представители власти отметили высокий уровень организации и оформления выставки, а также подчеркнули важность ее проведения для столицы Прикамья.

«Дорогие друзья, в череде торжественных событий сегодняшнего дня — Дня России, Дня города Перми — открытие этой выставки — настоящая жемчужина. Эрьзя жил во многих городах и свою творческую деятельность вел не только в России. Очень символично, что мы увидим эту коллекцию в дни Дягилевского фестиваля. И Дягилев, и Эрьзя, живя далеко за границей, вдали от Родины, не переставали любить свою Родину и прославляли ее, внедряя российское искусство далеко за ее пределами по всему миру», — отметил глава города Перми Эдуард Соснин.

На торжественной церемонии также выступила руководитель Сбербанка-Пермь Анна Солеева. Она отметила высокую организацию выставки и пригласила на нее жителей города.   В составе экспозиции гости могли насладиться медиапроектом «Эхо Кебрачо», который творческое объединение KAMWA подготовило специально для выставки, а также детскими произведениями, созданными в рамках Международного конкурса творчества «Миры мастера Эрьзи». Кроме того, на открытии перед гостями выступил этнофутуристический театр «Мимикрия» с перформансом «Дерево», а один из самых известных карикатуристов Перми Алексей Кивокурцев написал десятки забавных шаржей посетителей прямо во время выставки.

выставка работ скульптора степана эрьзи в перми

«Это уникальный опыт. Ничего подобного в истории Центрального выставочного зала не было, а ему в следующем году 50 лет. Это подарок не только нам, а всем гостям города. Уникально то, что это происходит летом, в дни Дягилевского фестиваля, когда сюда приезжают гости со всего мира. То, что посещение бесплатно — это неоценимый вклад в культуру нашего пространства», — отметила директор Центрального выставочного зала Вера Каргашина.

Завершился вечер аукционом детских работ, созданных в рамках конкурса «Миры мастера Эрьзи» по мотивам жизни и творчества скульптора. С молотка ушло пять картин, две из которых новые владельцы смогут забрать прямо с экспозиции по окончании выставки. Средства от продажи произведений Международный фонд искусств С.Д. Эрьзи направит на лечение детей.

Выставка «Эрьзя. История одной коллекции» будет работать в Перми до 13 июля. Далее, как отмечают представители Фонда, проект отправится в другие города и страны.

Фото © Татьяна ТОБОЛОВА

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