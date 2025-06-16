Музей Победы передал для экспонирования в Монино уникальные самолеты

Музей Победы передал для экспонирования в Центральный музей Военно-воздушных сил в Монино коллекцию отечественных самолетов и вертолетов, созданных в послевоенный период. Впервые в своей истории музей на Поклонной горе предоставил уникальные образцы боевой техники для экспонирования на другой площадке. Общий вес переданных экспонатов – около 100 тонн.

Около 10 экспонатов Музея Победы будут временно выставлены в Монино на экспозиции «Послевоенное развитие авиации». Среди них – первый советский корабельный противолодочный вертолет Ка-25ПЛ, легкий многоцелевой вертолет Ка-26ЛЛ, который использовался в качестве «летающей лаборатории», Су-15ТМ – наиболее совершенная модификация Су-15, самого массового советского перехватчика, составлявшего основу авиации ПВО в 1970-1980-х годах. Кроме того, переданы различные модификации легендарного самолета МиГ. Например, МиГ-17, первый серийный истребитель, превысивший скорость звука, МиГ-21ПФ – всепогодный фронтовой истребитель-перехватчик, самолет 2-го поколения, МиГ-23МЛ – сверхзвуковой многоцелевой истребитель 3-го поколения с крылом изменяемой стреловидности, и другие.

Теперь эти уникальные образцы техники смогут увидеть тысячи любителей авиации и экспертов в области отечественного авиастроения.