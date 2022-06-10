В Перми отремонтируют здание Академии живописи

Академия располагается в стенах объекта культурного наследия регионального значения «Приют губернский детский». Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования этого здания и по результатам государственной экспертизы выдала положительное заключение.

В середине XIX века на пересечении пермских улиц Кунгурская (сегодня – Комсомольский проспект) и Покровская (современная Ленина) был построен Г-образный двухэтажный дом в стиле классицизма с ритмичным рядом окон по всей его длине. Центральной частью главного фасада был портик, выделенный по высоте четырьмя рустованными пилястрами, как и все углы фасада. Завершал здание венчающий штукатурный карниз с дентикулами и широким фризом. Именно в этот дом потомственный и почетный гражданин Перми, советник коммерции и купец первой гильдии Иван Любимов перевез в 1852 году детский приют, созданный им двумя годами раньше.

В 1897 году архитектор В. Попатенко построил западный корпус здания – двухэтажный, с антресольным этажом, без подвала, с ризалитами на восточном и западном фасадах. Сначала губернский приют принимал мальчиков и девочек, но со временем стал чисто женским. Любимов с супругой открыл в школу, где девочек обучали востребованным профессиям – поварихи, швеи, прачки. Так что к 16 годам выпускницы приюта были обеспечены работой. К началу XX века в заведении проживало около ста девочек.

После революции губернский приют переименовали в Детский дом имени Карла Маркса. Затем здесь открыли школу, а во время войны его помещения приспособили под военный госпиталь. Сегодня здание приюта общей площадью 2114,18 кв. м занимает Уральский филиал Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Проектом, рассмотренным Главгосэкспертизой России, планируется привести в нормативное состояние планировочную структуру здания, а для этого провести перепланировку и комплексный ремонт помещений. Также предусмотрен ремонт фасадов и крылец, замена инженерных систем здания и другие необходимые работы.

Работы по капитальному ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Приют губернский детский» будут проводиться целиком за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Пермстроймет+».

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