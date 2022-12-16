В 2022 году государственные театры Московской области представили 15 премьер

В мае в Московском Губернском театре прошла премьера спектакля «Чужие берега» по мотивам стихов поэтов-эмигрантов, а в октябре – музыкального спектакля «Джаз-комедия» с участием Губернаторского оркестра Московской области. Постановка посвящена 100-летию российского джаза.

Московский областной театры драмы и комедии представил спектакли «Вектор человеческий», «Театральная история», «Саня, Ваня, с ними…», «Трикинг», «Любимая кассета моей старшей сестры», «Легенда о волке», «Шестой этаж» по мотивам знаменитой пьесы Альфреда Жери. В ноябре к 350-летию со дня рождения Петра I состоялась премьера серии театральных читок «Пётр», 23 декабря выйдет премьера мюзикла «Собака на сене» по пьесе Лопе де Вега.

Московский областной театр кукол порадовал зрителей тремя премьерами: «Часы на башне» по мотивам польской сказки, «Крошечка-Хаврошечка» по мотивам русской народной сказки, «Человек в футляре» по рассказу А.П. Чехова. 17 декабря зрителей ждет новогодняя премьера «Чудеса рядом».

18 муниципальных театров Московской области представили 29 премьер в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

Отметим, что в 2022 году подмосковные театры посетило почти 800 тысяч человек.

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