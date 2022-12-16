Театр Романа Виктюка представит спектакль о Золотой рыбке

Театр Романа Виктюка, театр века Серебряного – в новом сезоне совершает путешествие в век Золотой. «Сказка о рыбаке и рыбке» в постановке Игоря Неведрова завершает трилогию сериала «Пушкин» в стенах Дома Света.

Рассказ о Золотой рыбке берет начало в сказках, прибаутках и напевах легендарной Арины Родионовны, которая стала для режиссера архетипом исконно русской сказительницы, «народной составляющей» творчества Пушкина. Поэтому на импровизированной ярмарке, с которой начнется представление, будет звучать не академический, стилизованный — а самый настоящий русский, глубинный фольклор. Поэтому, заходя в фойе, зрители сразу попадут в атмосферу праздника — с акробатами, коробейниками, певцами и плясунами, с компанией веселых парней и девок, разыгрывающих ту самую, «русскую народную» сказку о жадной старухе и волшебной рыбке.

Дети тоже не останутся простыми зрителями — ведь без их помощи совершенно невозможно ни изобразить далекое синее море, ни устроить веселый хоровод на нашей театральной ярмарке.

Будто вспоминая время работы над своей первой постановкой на сцене Театра Романа Виктюка, комедией масок «Венецианка», после которой, по словам нашего Мастера, «родился режиссер», — Игорь Неведров снова обращается к жанру площадного театра. Но на этот раз — балаганного, ярмарочного, того, который — при всей своей нарочито наивной лубочности — так нравится детям.

Ждем вас в нашем сказочном мире, чтобы открыть для себя мир пушкинского волшебного языка, мир фантазии, мир, в котором возможны самые большие неожиданности!

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