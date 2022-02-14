В песне Алексея Стрельцова Covid-19 мутировал «Ниже нуля»

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Каждый переносит нашумевшую болезнь по-разному, но только творческие люди болея рождают музыкальные произведения, одним из таких стала песня «Ниже нуля» от продюсера Алексея Стрельцова.

Алексей Стрельцов - Ниже Нуля

«Песня об охладевших сердцем, но все ещё в поисках той искры, которая способна растопить любые ледяные оковы. После долгого затишья. Я осмелился выпустить трек, который надеюсь покорит вас с первых звуков — в день всех влюблённых, песня о горячих чувствах в окружении холодного мегаполиса», — делится Алексей о смысле песни.

Релиз песни состоялся в День Святого Валентина и принес два грандиозных события, первое из которых премьера на волнах ЖАРА FM. А вторым событием стал «взрыв» тик тока – более 1 миллиона просмотров ролика в ТИК ТОК на 15 секундный ролик с песней выставленного менее суток назад.

«Видео с анонсом песни меньше чем за сутки набрало 1,1 млн в Тик Ток, я и не мог представить такого. Мой близкий друг написал мне о том, чтобы я зашёл в Тик Ток и посмотрел. Когда я зашёл, то чуть не упал со стула. Для меня это ошеломительно. Я очень надеюсь, что песня будет жить в сердцах людей.» — рассказывает артист о своих эмоциях.

Песню можно послушать на всех цифровых платформах.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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