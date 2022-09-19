Новое музыкальное шоу ENCORE ONE LIVE

29 октября в Музее Москвы интегратор креативных идей в области музыки, искусства и уличной культуры ENCORE представит свое новое музыкальное шоу ONE LIVE и объявляет первых артистов лайн-апа.

В этот день ENCORE предоставит своим зрителям уникальный шанс не только посетить легендарные Провиантские склады, но и вместе с артистами погрузиться в виртуальный оазис – мир грез, отражающий суть каждого из них.

Ранее 13 августа ENCORE представил столичной публике свое новое флагманское событие – музыкальный летний фестиваль BLOCK PARTY, который посетили свыше 2500 зрителей.

Теперь команда обещает удивить и масштабным постановочным шоу. Специально для этого события внутри уникальных зданий (комплекс сохранился практически в первозданном виде), строится специальная сцена со световыми спецэффектами.

Объявленные сегодня артисты первой части лайн-апа наглядно демонстрируют, что отныне ONE LIVE не ограничивает себя жанрами. Здесь и THE DAWLESS – электронный проект от участника группы ЛАУД (GODDEEM) и продюсера GOL’D – известные привычкой смешивать самые разные поджанры, от летнего хип-хауса до драм-н-бейса. И диктующие тренды стиля последнего времени инди-музыканты passmurny. Ну и конечно нельзя не отметить «тринадцать карат» – группу, вернувшую альтернативу в чарты.

Вторая часть артистов будет представлена позднее.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.