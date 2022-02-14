Завершена съёмка документального фильма о санкт-петербургской рок-группе «Аффинаж»

В феврале 2022 года состоялись последние съёмочные смены документального фильма о санкт-петербургской рок-группе «Аффинаж». Премьера картины запланирована на весну этого года.

По сюжету музыканты собрались на своей новой репетиционной точке, чтобы написать саундтрек к кинокартине, которой ещё нет.

Режиссёром фильма выступила Лидия Филиппова, студентка ВГИК (мастерская С.В. Мирошниченко, С.Л. Музыченко). Операторы-постановщики: Евгений Зимин, Владислав Баханович. Продюсеры проекта: Дмитрий Якунин, Александр Юрасов, Евгений Субочев, Ольга Филонова.

Проект стал лауреатом грантового конкурса Росмолодежи, проведенного в рамках Всероссийского образовательного форума «Таврида».

«Я взялась за съёмки фильма про группу “Аффинаж”, в первую очередь потому, что сама очень люблю их творчество. Композиции этого коллектива уже давно звучат в моих наушниках, их любят и часто напевают мои друзья, я слышу, как их исполняют на улице и включают по радио. Группа долгое время существует в моём пространстве и кажется чем-то родным и своим. Поэтому идея о создании этой кинократины показалась мне естественной», – рассказала Лидия Филиппова.

«Аффинаж» – молодой музыкальный коллектив, стиль которой варьируется от инди до более тяжёлого рока, от попа до фолка. У группы богатая палитра музыкальных выразительных средств, поэтому они и остаются вне жанра. «Аффинаж» – та из немногих групп, которая считает, что музыка может изменить мир.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.