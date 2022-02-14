«После». Лиза Гинзбург выпустила новый трек

«Название этого трека появилось раньше, чем он сам. это как никогда чёткая формулировка содержания. я чувствую себя иначе, мир вокруг преображается. всё, что было — «до», сейчас — «после»», — признается артистка.

Слова и музыку нового сингла Лиза, как и всегда, написала сама, однако он кардинально отличается от всех предыдущих треков. Вместо скромной и застенчивой девочки-подростка теперь он преисполнен подачей уверенной в себе девушки, которая точно знает, чего хочет сегодня. Эти изменения по звучанию придают дополнительную магию синглу и привлекают внимание с первой секунды.

Лизу Гинзбург нельзя назвать певицей без имени. Ее треки уже активно ротируются на самых популярных молодежных радиостанциях, таких как «ЖАРА FM».

Певица была участницей многих музыкальных YouTube-шоу таких, как «The MONO», фестиваля «Fox Rock Fest» и телевизионных концертов — «Квартирник у Маргулиса».

26 февраля 2022 года лиза гинзбург выступит в дуэте с победительницей 6 сезона шоу «Пацанки», Крис Штрэфонд, на Юбилейном концерте Виктора Дробыша, который будет транслироваться по НТВ. В концерте примут участие такие популярные артисты, как Диана Арбенина, Zivert, SHAMAN, Егор Крид, MARUV, Стас Пьеха, Валерия, Николай Носков и многие другие.

Слушайте новый трек певицы на всех цифровых площадках.

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