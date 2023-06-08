16, 17, 18 июня в Петербург с гастролями приедет Белгородский академический драматический театр им. М.С. Щепкина, он выступит на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке. За почти 90-летнюю историю это первый визит театра в Северную столицу.

Сцена из спектакля «Катерина Измайлова»

Сцена из спектакля «Ужин дураков»

Сцена из спектакля «Ревизор»

Наконец, независимо от непростых исторических обстоятельств, мужественные белгородские артисты, которые ежедневно выходят к зрителю, готовы поделиться своим мастерством с петербуржцами. В город на Неве белгородцы привозят три постановки: «Ревизор» по одноименной пьесе Н. Гоголя, «Катерина Измайлова» по очерку Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и «Ужин дураков» по комедии Ф. Вебера.

Все спектакли доступны по Пушкинской карте.

Молодежный театр на Фонтанке и Белгородский академический драматический театр им. М.С. Щепкина (БГАДТ) связывает давняя дружба. Основана она на сходстве жизненных и профессиональных ценностей, уважении к зрителю, сохранении основополагающих традиций русского психологического театра. Художественный руководитель Молодежного, народный артист России, режиссер Семен Спивак неоднократно создавал постановки на белгородской сцене, а возглавляемый им коллектив петербургского театра – частый гость основанного коллегами белгородцами Всероссийского фестиваля «Актёры России — Михаилу Щепкину», первого актёрского фестиваля в нашей стране.

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