В Петербург с гастролями приедет Белгородский академический драматический театр им. М.С. Щепкина

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16, 17, 18 июня в Петербург с гастролями приедет Белгородский академический драматический театр им. М.С. Щепкина, он выступит на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке. За почти 90-летнюю историю это первый визит театра в Северную столицу.

Катерина Измайлова

Сцена из спектакля «Катерина Измайлова»

Ужин дураков

Сцена из спектакля «Ужин дураков»

Ревизор

Сцена из спектакля «Ревизор»

Наконец, независимо от непростых исторических обстоятельств, мужественные белгородские артисты, которые ежедневно выходят к зрителю, готовы поделиться своим мастерством с петербуржцами. В город на Неве белгородцы привозят три постановки: «Ревизор» по одноименной пьесе Н. Гоголя, «Катерина Измайлова» по очерку Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и «Ужин дураков» по комедии Ф. Вебера.

Все спектакли доступны по Пушкинской карте.

Молодежный театр на Фонтанке и Белгородский академический драматический театр им. М.С. Щепкина (БГАДТ) связывает давняя дружба. Основана она на сходстве жизненных и профессиональных ценностей, уважении к зрителю, сохранении основополагающих традиций русского психологического театра. Художественный руководитель Молодежного, народный артист России, режиссер Семен Спивак неоднократно создавал постановки на белгородской сцене, а возглавляемый им коллектив петербургского театра – частый гость основанного коллегами белгородцами Всероссийского фестиваля «Актёры России — Михаилу Щепкину», первого актёрского фестиваля в нашей стране.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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