Звёздное наследие Всеволода Шиловского

26 ноября ушёл из жизни Всеволод Николаевич Шиловский. 30 ноября состоялись похороны мастера. Несмотря на тяжесть прощания, артисты Театра Всеволода Шиловского не остановили репертуарную и гастрольную деятельность. Прошли показы спектаклей в Мичуринске, Тамбове, впереди — Липецк. Играть во что бы то ни стало и делать это как в последний раз — один из главных заветов педагога, великого артиста и режиссёра своим ученикам.



В Мичуринске состоялась закладка именной звезды в честь Всеволода Николаевича Шиловского. Открытие памятного знака — акт признания зрительского почитания, уважения и любви к народному артисту РСФСР — сопровождалось овациями публики.

В Тамбове спектакль «Не покидай меня» — одна из самых ярких работ режиссёра — начался с минуты молчания. Постановка по пьесе Алексея Дударева получила диплом фестиваля «Виват, театр!» с формулировкой «За верность традициям русского психологического театра». Жюри отметило этот спектакль как один из лучших среди работ профессиональных театров, представленных на фестивале-конкурсе.

По словам режиссёра, постановка — «о том, чего забыть нельзя». В центре сюжета — пронзительная история женского батальона, которого к бою готовит капитан Пётр Михасев, в прошлом учитель физики. Это рассказ о подвиге молодёжи, заплатившей жизнью за спасение будущих поколений от фашизма.



Спектакль удостоился множества наград, в числе которых: «Приз главного редактора» Театральной премии МК, особое упоминание в списке «100 лучших спектаклей сезона 2023-2024» по версии Российской Национальной театральной премии и Фестиваля «Золотая маска», благодарность директора XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Республика Беларусь). Также эта постановка была выбрана к показу экспертами фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2025 года.