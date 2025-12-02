Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир театраЗвёздное наследие Всеволода Шиловского

Звёздное наследие Всеволода Шиловского

T1
By T1
97
не покидай меня
Фото: пресс-служба Московского театра Всеволода Шиловского

26 ноября ушёл из жизни Всеволод Николаевич Шиловский. 30 ноября состоялись похороны мастера. Несмотря на тяжесть прощания, артисты Театра Всеволода Шиловского не остановили репертуарную и гастрольную деятельность. Прошли показы спектаклей в Мичуринске, Тамбове, впереди — Липецк. Играть во что бы то ни стало и делать это как в последний раз — один из главных заветов педагога, великого артиста и режиссёра своим ученикам.
 
В Мичуринске состоялась закладка именной звезды в честь Всеволода Николаевича Шиловского. Открытие памятного знака — акт признания зрительского почитания, уважения и любви к народному артисту РСФСР — сопровождалось овациями публики.

В Тамбове спектакль «Не покидай меня» — одна из самых ярких работ режиссёра — начался с минуты молчания. Постановка по пьесе Алексея Дударева получила диплом фестиваля «Виват, театр!» с формулировкой «За верность традициям русского психологического театра». Жюри отметило этот спектакль как один из лучших среди работ профессиональных театров, представленных на фестивале-конкурсе.

По словам режиссёра, постановка — «о том, чего забыть нельзя». В центре сюжета — пронзительная история женского батальона, которого к бою готовит капитан Пётр Михасев, в прошлом учитель физики. Это рассказ о подвиге молодёжи, заплатившей жизнью за спасение будущих поколений от фашизма.
 
Спектакль удостоился множества наград, в числе которых: «Приз главного редактора» Театральной премии МК, особое упоминание в списке «100 лучших спектаклей сезона 2023-2024» по версии Российской Национальной театральной премии и Фестиваля «Золотая маска», благодарность директора XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Республика Беларусь). Также эта постановка была выбрана к показу экспертами фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2025 года.

Предыдущая статья
«Свет вокруг света»: как прошел межкультурный праздник в Доме дружбы Ленинградской области
Следующая статья
На ВДНХ открылась «Новогодняя почта»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru