В Подмосковье открыли «Неделю шедевров мирового и отечественного кино»

Народный фронт в Московской области совместно с Госфильмофондом России представят лучшие киноленты в формате киноурока для учащихся 9-11 классов региона. Школьники увидят лучшие образцы кинематографа на патриотическую тему.

Проект «Неделя шедевров мирового и отечественного кино для детей и юношества» стартовал 17 марта в Радумльском лицее-интернате (Кадетский корпус) в г.о. Солнечногорск показом фильма Семена Тимошенко «Небесный тихоход», 1945 г.

До церемонии открытия мероприятия для гостей была организована экскурсия по учебному заведению. Ее провели воспитанники лицея. Ребята рассказали об учебном процессе, порядке отбора в лицеисты, об учебной программе и условиях развития потенциала кадетов. Перед показом фильма также прошли творческие выступления учащихся.

Открыл «Неделю шедевров мирового и отечественного кино для детей и юношества» сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Московской области, народный артист России Андрей Соколов.

«Я испытываю гордость за то, что сегодня увидел в вашем лицее. Здесь действительно воспитывают патриотов свой страны. В нашем проекте примет участие большое количество школьников из разных муниципалитетов Подмосковья. Причем некоторые округа выразили желания показать фильмы во всех своих школах. Ребята увидят одни из самых лучших картин. Они получат не только эстетическое удовольствие, но и массу информации о том, как нужно правильно относиться к своей стране, и как правильно воспринимать то, что происходит на сегодняшний день», – подчеркнул Андрей Соколов.

В свою очередь, врио генерального директора Госфильмофонда России Роман Чистяков отметил, что главной целью кинонедели стала инициативы – организовать просветительский процесс в увлекательной форме. «Киноуроки позволят в интерактивном формате прикоснуться к лучшим образцам отечественного и мирового кинематографа, узнать их смысл, а после – обменяться впечатлениями. Тема патриотического воспитания сегодня актуальна как никогда, а возвращение к исторической памяти начинается с таких небольших, но очень важных форм взаимодействия, как наш сегодняшний показ. Уверен, фильмы из нашей программы не оставят вас равнодушными», – сказал Роман Чистяков.

Значимым аккордом открытия кинонедели стала договоренность Госфильмофонда, лицея и Народного фронта в Московской области организовать для воспитанников учебного заведения посещение Госфильмофонда, а также поездку в интереснейший кинотеатр Москвы «Иллюзион».

Программа показов продлится до 24 марта. Учащимся из городских округов Коломна, Домодедово, Волоколамска, Реутова, Подольска представят картины «Два бойца», 1943 г., режиссер Леонид Луков, «Подвиг разведчика», 1947 г., режиссер Борис Барнет, «Антон Иванович сердится», 1941 г., режиссер Александр Ивановский, «Однажды ночью», 1944 г., режиссер Борис Барнет.

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